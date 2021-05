Corredor Interoceánico quedará a cargo de la Marina: AMLO

El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec estará a cargo de la Secretaría de Marina, por lo que no se va a concesionar a particulares ni mucho menos a extranjeros; “es un asunto de soberanía’’, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En un video desde Salinas Cruz, Oaxaca y como fondo la construcción de un rompeolas, destacó que el Corredor Interoceánico será manejado por el Estado mexicano, “lo va a cuidar la Secretaría de Marina, es a la que le vamos a dejar encomendadas todas estas obras cuando las terminemos, por el bien, por el progreso de nuestro país’’.

El mandatario explicó en sus redes sociales, que el proyecto del Istmo se impulsó mucho, no tuvo el éxito que se esperaba, porque entonces los países del Pacífico no tenían la importancia que tienen ahora, los puertos no recibían mercancías, ahora es distinto, los puertos del Pacífico son los que más cargan mueven por barcos, ya no son los puertos del Golfo, no es el Atlántico, ahora es Manzanillo y Lázaro Cárdenas.

Antes Veracruz, si acaso, Tampico, pero esto ya cambio porque China se convirtió en una fábrica del mundo, los países asiáticos y nosotros tenemos este corredor, 300 metros para unir al Pacífico con el Atlántico, comentó el Ejecutivo.

Detalló que los países de Asia con la costa oeste de Estados Unidos, “por eso estamos rehabilitando, construyendo rompe olas, rehabilitando el puerto de Salina Cruz, el puerto de Coatzacoalcos, rehabilitando la vía del ferrocarril, y estamos impulsando el desarrollo; diez parques industriales en el corredor del Istmo para que haya trabajo y progreso con justicia, porque esto significa empleos, significa bienestar para la gente.

En el video López Obrador explica como en Salinas Cruz se construye un rompeolas, un muelle, un kilómetro con 600 metros, esto significa avanzar en 20 por ciento y el 80 por ciento del rompe olas, tirando piedra en 120 metros de de ancho. Terminaremos a finales del año próximo, con inversión de 4 mil 600 millones de pesos, no crédito, presupuesto.

Terminamos la gira de supervisión en las refinerías de Tabasco, Veracruz y Oaxaca. También constatamos avances del tren del Istmo y del rompeolas en Salina Cruz. pic.twitter.com/PfpvhAWapm — Andrés Manuel (@lopezobrador_) May 9, 2021

“Ya no se usan los pidiregas, todo eso que resultaba oneroso porque hay que pagar mucho por financiamiento. No hay corrupción no hay lujos en el gobierno, antes era un gobierno rico con pueblo pobre, gobierno ensimismado que no se atendía el desarrollo del país ni se volteaba a ver a la gente; estas obras son empleo, significa bienestar y desarrollo para nuestro país’’.