Critican PAN y PRI al Gobierno federal por desabastecimiento de combustible

Ciudad de México.-El PAN y el PRI en la Cámara de Diputados, criticaron la medida adoptada por el Gobierno federal con la que cerraron los ductos de Pemex para evitar el robo de combustibles, acción que de acuerdo a estos partidos, ha provocado pérdidas económicas derivadas del desabasto de gasolina que se vive en más de 10 estados de la República.

En sendos mensajes, ambos partidos, exigieron que se restablezca el abastecimiento de gasolina y destacaron las contradicciones de la medida al calificarla como una improvisación y un engaño.

El coordinador del grupo parlamentario del PAN, diputado Juan Carlos Romero Hicks rechazó la medida, la cual calificó como una “improvisación” del Gobierno lopezobradorista, que no debe verse como una situación normal.

El panista, dijo que el desabasto de combustibles evidenció el desconocimiento de los funcionarios federales y que deben presentar repuestas en la sesión de este martes 15.

Sostuvo también que la gran paradoja que la medida representa es que “¡la gasolina no sólo no bajó, sino que ahora no existe en el mercado!

Foto: Roberto Hernández | El Sol de México

En la crisis de la distribución de combustibles, al gobierno actual le ha faltado empatía con los ciudadanos, abusa de la comunicación gubernamental porque pide comprensión y en el fondo nos lleva a aceptar como ‘normal’ la improvisación y los experimentos de sus funcionarios; millones de ciudadanos nos resistimos a que se juegue con el destino de nuestras familias”, fustigó.

En tanto el PRI, a nombre de su vocero de bancada, el diputado Héctor Yunes sostuvo que, el Gobierno al afirmar que no hay gasolina porque cerraron los ductos para combatir el huachicoleo, pero “antes dijeron que sólo el 20% del combustible era robado de los mismos”, por lo que cuestionó la verdad sobre esta afirmación y señaló que “no se vale que el gobierno mienta a la sociedad, afectando a millones de familias”, concluyó el político veracruzano.

Vale recordar que el Congreso acordó llamar a rendir una explicación a los legisladores federales responsables de esta medida.