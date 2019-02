Cuauhtémoc Blanco denuncia a Graco Ramírez por presunta corrupción

Con información de Israel Mariano | El Sol de Cuernavaca

El gobernador del estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco llegó esta tarde a la PRG acompañado por sus abogados para interponer una denuncia penal contra Graco Ramírez por presunta corrupción.

El gobernador Cuauhtémoc Blanco llega a la PGR en la CDMX para realizar el trámite de la denuncia de hechos contra ex funcionarios de la administración pasada



Al término del trámite, Blanco emitió un mensaje a la opinión pública, donde aseguró que no permitirá que gente como el exgobernador siga haciendo daño a Morelos.

Nosotros no vamos a permitir que esta gente siga haciendo daño a Morelos. No se vale lo que hizo el exgobernador y su familia. Por eso vine a avalar estas denuncias.

Por su parte, el consejero Anticorrupción, Gerardo Becerra, destacó que la denuncia de hechos es para determinar la responsabilidad en defraudación fiscal, aunque pudiera haber otros delitos.

En principio tiene que ver con la compra de bienes, específicamente dos casas, que adquirieron con recursos públicos, por un monto probable de 22 millones de pesos.

Además del exgobernador, también están involucrados su esposa Elena Cepeda, su hijastro Rodrigo Gayosso y el extitular de administración, Jorge Barona

Incluso no descartaron que Ramírez y su familia pudieran haber incurrido en el tráfico de influencias, por lo que podría haber más gente involucrada.

Hace unas semanas, durante una entrevista exclusiva para El Sol de México, Blanco había reiterado que Graco Ramírez, "no se iba a quedar impune" y que varias carpetas de investigación ya estaban en marcha.

Esperemos sacarlas ya pronto, que el fiscal esté pendiente porque no se vale cómo dejaron el estado. La gente está molesta, la gente me pidió justicia cuando estaba en campaña y yo no le puedo fallar a la gente, yo no hago tratos.

El gobernador advirtió en su momento, que incluso pudo percibir una relación entre el exgobernador y el bloqueo que sufrió en el Congreso local por el tema presupuestal.

Hay algunos diputados que estuvieron conmigo en campaña y que ahora me están clavando el puñal, por eso te digo que, a final de cuentas, hay que tener cuidado en esta grilla, estos personajes. Debemos estar muy bien cuidados y tener cuidado con todo mundo, en la política no te puedes confiar porque en cualquier momento te pueden clavar el puñal.