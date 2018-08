Deben asumir su responsabilidad, asegura Gustavo Madero

De cara al proceso de renovación de dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) que iniciará el próximo 11 de agosto y concluirá en el último bimestre del año, Gustavo Madero Muñoz, quien nuevamente será senador del albiazul, asegura que él no es el idóneo para tomar las riendas de su partido.

El político chihuahuense dijo que se tiene que entender la lectura que dio la ciudadanía a los partidos políticos en esta elección, “no pueden salir fichas quemadas”; sin embargo, levanta firme la mano para ser el líder de los 24 senadores panistas que llegarán a la Cámara alta, en la LXIV Legislatura, el próximo 1 de septiembre.

Está decidido a competir por el cargo contra Josefina Vázquez Mota, excandidata presidencial panista en el 2012; el actual líder nacional de su partido, Damián Zepeda, y Rafael Moreno Valle, exgobernador poblano.

En entrevista para El Sol de México señaló que en el proceso de renovación de la dirigencia y en la designación de coordinadores parlamentarios pendientes para su partido “gane quien gane no puede ser un proceso manchado” y tiene que haber democracia.

A pregunta expresa de si se ve cómo coordinador parlamentario de la bancada panista, dispara sin dudar: “sí, como coordinador, o lo que sea”, pues quiere conformar el contrapeso de Morena.

Por lo que respecta a la elección del coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Senado de la República, se pronunció que en esta ocasión los 24 senadores voten para elegir a su líder y éste sea quien tenga talento para realizar acuerdos con las otras bancadas.

Ante la crisis panista, tras el duro descalabro que sufrió en las pasadas elecciones, señaló que para él la mayor derrota, más allá del de las urnas, es la derrota político-cultural, pues aseguró que a pesar de que su coalición con el PRD y Movimiento Ciudadano hizo una propuesta de mayor vanguardia y democracia para “luchar contra el presidencialismo, el centralismo y contra el populismo”, lo que los derrotó democráticamente en las urnas fue “una involución”, una vuelta al caudillismo.

Entender a Andrés Manuel y entender el momento es fundamental, hay quien dice que ganó la izquierda, yo con respeto digo: eso no es izquierda —o puede ser un populismo de izquierda—, pero no es una izquierda moderna, ¿por qué? Porque aunque esgrime un discurso social lo hace con una visión asistencialista, paternalista y clientelar”, acusó.

¿Cuáles son las primeras acciones que debe tener el PAN para resurgir?

Primero, la dirigencia nacional debe entender su grave responsabilidad y no puede hacerse ojo del avestruz haciendo como que no pasó nada. Es su responsabilidad no sólo en la elección de candidatos, el proceso electoral y el proceso postelectoral. También es su responsabilidad y está incluido en el paquete la designación de los coordinadores parlamentarios, la conducción del relevo de la dirigencia nacional, y no puede renunciar y claudicar ahí.

Primer requisito, un proceso blindado, que gane quien gane no pueda ser cuestionado como un proceso manchado o manipulado; segundo, una conducción de la reflexión Del evaluación y la mejora del partido para hacer la propuesta del plan de futuro para hacer que este partido regrese a la ruta para hacer que el PAN regrese a ser un partido centro democrático.