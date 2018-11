Dejan sin herramientas a Segob con la ley orgánica: Osorio Chong

A la Secretaría de Gobernación, con la aprobación de las reformas a la Ley Orgánicade la Administración Pública Federal, la dejansin instrumentos, sin programas, sin acciones que le permiten hablar sobre gobernabilidad, que le permiten cumplir con la función para la que fue creada, afirmó el senador Miguel Ángel Osorio Chong.



“Le quitan responsabilidades muyimportantes”, afirmó el ex secretario de Gobernación, quienmostró su preocupación de que muevan a Protección Civil a la Secretaría de Seguridad Pública. “No entienden que es un tema de Estado. No es un tema de seguridad pública. Es un tema de Estado”.



Está el caso del CISEN. “Es que no saben o no han entendido qué es seguridad interior, qué es seguridad pública y qué es seguridad nacional. Y entonces se lo llevan a Seguridad Pública para que vea seguramente casos de seguridad pública”, señala el también ex gobernador de Hidalgo.



El coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en el Senado de la República se refirió a la trascendencia del CISEN y señaló que fue a través de este organismo que en el 2009, al gobierno federal (del presidente Felipe Calderón), se le advirtió sobre la presencia del virus de influenza AH1-N1.



“Esta amenaza que tenía México fue detectada a partir del CISEN; pero ahora se lo llevan solamente a seguridad pública, en donde no tendría por qué ver estos casos que son de gran importancia para el país”.



Sobre el desligar las acciones de SeguridadPública de la Secretaría de Gobernación, el político hidalguense, se preguntó:



¿Para qué quieren una Secretaría de Seguridad Pública, sí mañana van, entiendo a desaparecer a la Policía Federal y con ello desaparecerán a la Secretaría deSeguridad Pública?



“Para qué esta modificación si están pensando en hacer una acción que, por cierto,es la militarización de nuestro país en el tema de seguridad pública”.



Hoy se pide hacer una nueva Secretaría de Seguridad Pública. Se desliga de la Secretaría de Gobernación “y están en su derecho;pero en marzo van a consultary entonces,la propuesta planteada, es que la seguridad pública va a quedar en el mando del Ejército mexicano”.



Afirmó que los priistas “estamos en contra de ello. Lo hemos manifestado públicamente.Consideró que (los Morenistas), al no tener consistenciade lo que plantean, los llevan a hacer este tipo de acciones”.



Hoy pedir una Secretaría que en 4 meses, porque la consulta -ya sabemos los resultados de sus consultas-, pues obviamente entonces, estaremos desapareciendo dentro de 4 meses, la Secretaría de Seguridad Pública.



Afirmó que los de Morena están en su derecho de hacer estas modificaciones “y estando en su derecho les podemos buscar corregir lo que es un error”, precisó Osorio Chong.