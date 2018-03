Delegada de Sedesol en Jalisco presenta demanda contra medio por daño moral

La delegada de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en Jalisco, Gloria Rojas Maldonado, presentó una demanda de tipo civil por daño moral en contra del portal de noticias Inseguridad ZMG y del periodista Rafael Loret de Mola, por una nota publicada el 20 de febrero donde se le atribuía una relación con el candidato priista a la Presidencia de México, José Antonio Meade, y un supuesto embarazo.



Incluso mostraron una fotografìa que al parecer no corresponde al momento, donde aparece embarazada y frente al mar. Ella es mamá de dos pequeños.

Desde un principio la funcionaria lamentó la publicación y los ataques hacia su persona, con las que dijo eran aseveraciones falsas.

Negó los hechos y previamente hizo público que ante notario público se practicó un examen de ingravidez que por supuesto confirmó que ella no se encuentra embarazada.

Hoy presenté ante los Juzgados de lo Civil de la Ciudad de Guadalajara, de manera voluntaria, la demanda por daño moral en contra del periodista Rafael Loret de Mola y del sitio Inseguridad ZMG.

Después agregó: “En los últimos años, en la lucha contra la violencia a la mujer, en la denuncia y en la percepción social que se tiene de estas conductas, hemos dado grandes pasos”.

y reiteró “Con la demanda que presente el día de hoy por daño moral en contra de mi persona, establezco un precedente en contra de la violencia, difamación y calumnia que, me queda claro, se sigue ejerciendo contra la mujer. Todo ello, para lograr, en definitiva, una sociedad más justa, más libre y más igualitaria; una sociedad libre de violencia. Una sociedad, entonces sí, libre”.

Y terminó diciendo: “Ni la libertad de expresión ni el derecho a la información son derechos absolutos. Es por ello que con esta demanda hacia mi persona es por la conducta del periodista Rafael Loret de Mola, porque constituye una ilícita afectación de mi honor, de mi reputación y de la consideración que de mi persona tienen los demás, con lo que se produce en mi contra un daño moral, derivado precisamente del ejercicio indebido, abusivo e ilícito de la libertad de expresión y el derecho a la información de la parte demandada”.

En su cuenta de Facebook puso una fotografía saliendo de Ciudad Judicial con copia de la demanda y acompañada de la siguiente frase: “Si te maltratan y no haces nada, estás permitiendo que lo hagan. Siempre he dicho, ponle fin para tener un principio. Porque el maltrato, la calumnia o difamación a una mujer o a un hombre no debe y no cabe en una sociedad "justa".

