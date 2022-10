Diputados aprueban en lo general la Ley Ingresos de la Federación para el 2023

Con 266 votos a favor y 212 en contra, se aprobó en lo general la Ley de Ingresos de la Federación (LIF), con los votos de Morena, PT y PVEM, tal y como la envió el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, que estima recaudación de ocho billones 299 mil 647.8 millones de pesos (mdp).

Se esperan recibir, cuatro billones 623 mil 583.1 mdp corresponderían a impuestos; 470 mil 845.4 a cuotas y aportaciones de seguridad social; 34.6 mdp a contribuciones de mejoras y 57 mil 193 a derechos.

Se espera un debate pueda extenderse por 15 horas más, por las 444 reservas que se han alistado, por lo que la iniciativa de Ley en lo particular se prevé sea aprobada este 20 de octubre, como lo marca la ley, pero bajo la protección del “reloj legislativo”, mañana alrededor del mediodía.

Al fundamentar el dictamen, Eunice Monzón García, señaló que se destaca por no contemplar la creación de nuevos impuestos ni aumentar las tasas vigentes, procura la cobertura de los ingresos del país con la finalidad de dar cumplimiento y atender las demandas de los estados y municipios de México, en medio de un entorno económico adverso a causa de las secuelas que dejó la pandemia del COVID-19 y también por el conflicto entre Rusia y Ucrania que ha tenido efectos en inflación, los precios internacionales del petróleo, el comercio y las finanzas de los países.

En ese sentido, señalo la diputada del PVEM, que dentro de los criterios generales de la política económica 2023 se estima que el Producto Interno Bruto registra un crecimiento real que oscila entre el rango de uno. 2. 3%, el tipo de cambio se ubica en 20.6 pesos por dólar, la plataforma de producción de petróleo crudo se ubica en 1.8 millones de barriles diarios con un precio promedio de por barril de 68.7 dólares y la infección cierra en el 2023 en un 3.2%.

Se contempla que para el 2023 la Federación percibirá más de 8 billones de pesos por concepto de ingresos, cifra mayor a la aprobada en el 2022.

Diputado Gerardo Peña Flores, del PAN, afirmó que con la presente Ley de Ingresos, el gobierno y Morena plantean un endeudamiento de 1.2 billones, que no deja ver con claridad, no nuestra economía y México “vive de oxígeno artificial”.

“Esta ley de ingresos rompe con la regla económica, que por sentido común no es viable que los ingresos sean menores a los gastos, eso llevará a una quiebra pública y con ello se gesta un Armagedón financiero, que por cierto los padecerán primeros aquellos a quienes ustedes dicen ser su prioridad a los más pobres y desprotegidos.

Indicó que la Ley estima un crecimiento económico “de un alegre 3 por ciento” mientras que el Banco Mundial y el propio Banco Central de nuestro país dice que cuando mucho será de 1.2%.

“Habrá una mayor inflación, estancamiento de la economía, pérdida de empleos y debilitará más la estabilidad de los hogares de las familias de México”, manifestó

Marcelino Castañeda Navarrete del PRD, indicó que hoy debemos discutir la base política social y económica que conducir al país durante a otro año más de este gobierno, pero con la salvedad de qué este año deberíamos iniciar la recuperación económica como alrededor del mundo que se marca el inicio de los procesos de recuperación de las economías.

“Desafortunadamente no vislumbramos en esta ley de ingresos este es en erario el documento que hoy la mayoría quiere aprobar, que se encuentra sin sustento y diseñado de forma irresponsable, sólo sobre el adoctrinamiento de un discurso mañanero y no en la lógica de una realidad para poder estimular la recuperación económica de nuestro país.

El diputado del PRD manifestó que durante los cuatro años de este gobierno las proyecciones de crecimiento han quedado muy alejadas de las pretensiones que se han ofrecido, las cifras fantasiosas quedan lejos, muy lejos de una realidad, en el primer año no había pandemia y ya habíamos retrocedido dos décimas porcentuales en este crecimiento. Hoy estamos muy por abajo de la economía que recibió el actual gobierno en 2018.

Diputada Manuel Herrera de Movimiento Ciudadano expresó que la inflación sólo el gobierno federal y Morena son optimistas, pero esta Ley de Ingresos es irreal.

La realidad es que estamos viviendo en México es un escenario de estancamiento económico y la tasa más alta de los últimos 20 años y sigue incrementándose el número de pobres, porque los que viven las familias mexicanas es una realidad, donde menos ingresos, con mayor gasto no puede contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas.

“Nos cuesta trabajo encontrar factores que indiquen que la inflación pueda bajar a los niveles que se proyectan en esta ley cuando el incremento de los costos energéticos, de las materias primas, de los insumos a nivel mundial son una realidad”.

Jericó Abramo Masso del PRI, dijo que México demanda estar más atento a lo que podemos aportar para una Ley de Ingresos que genere ventajas para todas y todos los mexicanos sobre todo para aquellas personas que están arriesgando su capital en micro, pequeñas y medianas empresas.

Esta Ley de Ingresos, no les dan ninguna alternativa de ventaja fiscal para poder invertir, es por eso que la Coneval en 2020 nos dice que hay 4 millones más de pobres en México, es por eso que no hemos revisado a los pobres, tenemos que ser conscientes, actuar con mucha firmeza y claridad y sin adjetivos y si conexiones muy afirmativas de lo que tenemos que hacer.