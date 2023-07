Divide a MC invitación del Frente Amplio por México para sumarse a bloque único opositor

La invitación a Movimiento Ciudadano para sumarse al Frente Amplio por México e ir juntos en la elección por la presidencia ha provocados división al interior del llamado movimiento naranja.

Los dos gobernadores emanados de Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro, de Jalisco, y Samuel García, de Nuevo León, difirieron en torno a la posibilidad de conformar un bloque opositor único con el PRI, PAN y PRD.

Enrique Alfaro aseveró hoy que Movimiento Ciudadano no debería haber tomado el camino del aislamiento, pese a no compartir la visión de la alianza Va por México, y por ello declinaba ser el candidato a la presidencia de su partido.

El mandatario acusó que MC tampoco ha mostrado disposición para encontrar una fórmula que si funcione.

"Movimiento Ciudadano debería ser el primero en dar el paso al frente para plantear una estrategia seria que permita la construcción de un verdadero frente opositor", dijo a través de un video compartido en sus redes sociales.

Horas después, Samuel García sentenció en rueda de prensa, que tuvo lugar hoy, que con el PRIAN ni a la esquina.

Lo anterior en respuesta a la pregunta de un reportero sobre el guiño que el senador Clemente Castañeda lanzó a la también senadora Xóchitl Gálvez, referente a que MC debería plantearse si la apoya en caso de resultar electa como la candidata del Frente Amplio por México a la presidencia.

"Movimiento Ciudadano tendría que que discutir con mucha más amplitud las posibilidades y las alternativas que tiene", dijo el senador en una entrevista de radio.

Samuel García dijo respetar a Clemente Castañeda y hasta lo llamó compadre, pero aseguró no compartir su postura porque advirtió que el PRI y el PAN son enemigos de Movimiento Ciudadano.

"Que me pregunten a mi, Samuel García, que qué opinó de ir con el PRIAN, ni a la esquina, subrayado, en bold en italicas, no hay manera de que convivimos con esa vieja política que le ha hecho un daño terrible a Nuevo León y al país, no hay manera", dijo.

Ayer, el Frente Cívico Nacional convocó a Dante Delgado, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, a una reunión para discutir la adhesión del partido a un bloque opositor único y su respuesta fue la misma que la de Samuel García: con el PRI ni a la esquina.