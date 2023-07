Enrique Alfaro no va por la Presidencia y critica a MC por negarse a alianza opositora

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anunció que no buscará la candidatura presidencial para el 2024, luego que el dirigente nacional del partido que milita, Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, rechazó una alianza para sumarse al PAN, PRI y PRD en el Frente Cívico Nacional al afimar que "con el PRI ni a la esquina, con el Titanic de la Alianza, tampoco".

En un videomensaje, el político jalisciense critió que Movimiento Ciudadano no debió tomar el camino del aislamiento de cara a la elección presidencial del 2024.

“Nuestro movimiento no debería haber tomado el camino del aislamiento, no compartimos la visión de la alianza como hasta ahora se ha planteado, pero tampoco mostramos disposición para encontrar una fórmula que sí funcione, eso no está bien. Movimiento Ciudadano debería ser el primero en dar el paso al frente para plantear una estrategia seria que permita la construcción de un verdadero frente opositor”, señaló.

Por todo esto he decidido que no buscaré la candidatura a la presidencia de la República por Movimiento Ciudadano

Así, criticó el rumbo que lleva Movimiento Ciudadano, el cual no entiende, y lamentó que la “opinión quienes desde Jalisco tanto le hemos aportado a este partido, dejó de ser importante para quienes toman las decisiones nacionales”.

El mandatario de Jalisco consideró como erróneo que Movimiento Ciudadano pretenda ir en solitario a las elecciones presidenciales de 2024: "En este contexto de efervescencia política no basta con descalificar a los partidos de siempre o despotricar contra quienes gobiernan y mucho menos decir que los anaranjados son una tercera vía y que se pueda competir solos".

"Jalisco y Nuevo León son ejemplos de que ese camino sí es posible (ir solos), pero la circunstancia nacional es diferente y no entenderlo es una necedad y por eso construir una tercera vía que sólo sirva de testimonio sería desde su punto de vista el punto de partida para la consolidación del nuevo régimen que gobierna", abundó.

Igualmente, refrendó su postura de quitarle el protagonismo a los partidos y que sirvan como un vehículo para la construcción de un frente opositor, y para ello era necesario convencer a todos los dirigentes que por una vez pongan sus estructuras al servicio del país para formar un nuevo modelo, "y eso sería ir más allá de una alianza simple, pero las fobias y la cerrazón cerraron ese camino".

Tras no buscar la candidatura presidencial, Alfaro afirmó que que, en cambio, se concentrará en "cerrar bien mi gobierno, en cuidar el estado, en defender a Jalisco, estaré atento en lo que sucede en MC y en los partidos de oposición con la esperanza de que en algún momento reacciones y si así sucede, pueden contar conmigo para apoyar desde donde me toque para la construcción de una alternativa para México”.

Además, aseguró que no aceptará candidaturas para ser senador o embajador ni funcionario público, ya que no busca "hueso" y su dignidad no la cambiará por eso.

Nota publicada en El Occidental