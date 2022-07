Ebrard y Sheinbaum se lanzan contra INE: actúa de forma excesiva

El canciller Marcelo Ebrard y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, acusaron que el Instituto Nacional Electoral (INE) actúa en forma excesiva al prohibir la participación de funcionarios públicos en actos políticos.

El martes pasado, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó las sanciones impuestas por la Comisión de Quejas y Denuncias del INE a Morena y su dirigente, Mario Delgado, por la organización de los eventos políticos organizados en junio pasado en el Estado de México y Coahuila.

De esta manera, la sanción de carácter preventivo prohíbe que Morena o su dirigencia nacional puedan convocar, organizar o asistir a actos de este tipo en tanto inicien los procesos electorales de 2023 y 2024.

Ebrard: ¿acaso ya no podemos reunirnos, asistir a mítines, ni poder votar?

Tras participar en el evento "Ciudades y Realidades", organizado por diputados en Ecatepec, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, señaló que el desplegado publicado por miembros de Morena es a favor de un derecho político que tienen todas y todos, pues no se debe permitir que llegue al extremo.

“¿Qué derechos ciudadanos tenemos los servidores públicos, acaso ya no podemos reunirnos, asistir a mítines, ni poder votar?, ¿Cuál es el fundamento de esa restricción?, no estoy en contra del INE solo estoy defendiendo mis derechos sustantivos de actuar y participar, estamos conscientes de que no podemos usar recursos públicos como lo establece la ley, pero de eso a que no tengas ni derecho a expresarte hay un abismo”, expresó el canciller en conferencia de prensa posterior al foro.

Ebrard aseguró que su visita a Ecatepec, Estado de México, no se trató de un evento político electoral a su favor porque a nadie se le ha pedido el voto; dijo que su presencia fue unidamente en apoyo al estado, por lo que no existe una violación a la ley, añadió que tienen muy en claro lo que son las disposiciones legales y lo que se está planteando es que se queden callados.



Aclaró que en ningún momento Morena está retando a la autoridad electoral. “Podríamos decirles a los candidatos que no pueden hablar, ni dar su opinión sobre el canciller, pero eso es una restricción a la libertad de expresión, eso no se ha justificado, esa delgada línea es la que está en discusión, hasta dónde el INE nos puede decir qué opinar, o qué decir, vamos a defenderlo en los tribunales, es una decisión unilateral. Tenemos elementos jurídicos para defenderlo”, dijo.

Al evento, realizado en el municipio de Ecatepec, acudieron alcaldes, senadoras, regidoras, regidores, síndicos y simpatizantes de los estados de la Ciudad de México, Quintana Roo, Nayarit y Sinaloa, entre otros estados.

Sheinbaum se reúne con gobernador morenista electo de Hidalgo

De visita por Hidalgo, la jefa de Gobierno de CDMX, Claudia Sheinbaum, también señaló que es un exceso que el INE les prohíba a los gobernadores de Morena realizar algún tipo de actividad política.

Tras reunirse con el gobernador electo de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, en un restaurante de Pachuca, la mandataria capitalina refirió que está a favor de la reforma que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador en materia electoral, pues representaría una reducción de 24 mil millones de pesos para actos electorales, aunado a que se eliminaría el financiamiento de los partidos políticos.

Expresó que el INE ha intentado coartar la libertad de expresión de los mandatarios emanados de Morena, pese a que está establecido en la constitución política mexicana.

Sobre su reunión en Hidalgo, Sheinbaum explicó que tiene como objetivo generar estrategias y planes para atender diferentes temas que impactan tanto a la Ciudad de México como a las entidades vecinas y por ello sostuvo que buscará abordar con Menchaca asuntos como el agua y la contaminación.

Sin embargo, refirió que estos planes se darán a conocer una vez que Menchaca rinda protesta como gobernador constitucional de la entidad, pero reiteró que habrá una comunicación directa con el gobierno estatal.

Claudia Sheinbaum asistirá también a un evento cultural organizado por las bases de Morena en el municipio de Tizayuca este fin de semana, aunque reiteró que lo hará como persona política sin violar ninguna ley.

