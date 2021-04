Basta de candidatos impresentables y abusadores, reclama oposición en Senado

Desde la tribuna del Senado, la oposición exigió “basta ya’’ de candidatos impresentables, de candidatos presuntos violadores, manoseadores y pederastas. La panista Xóchitl Gálvez destacó que sea falso el video donde el candidato al gobierno de Zacatecas, David Monreal, toca los glúteos de una mujer.

“Es falso que sea una mentira, es real, no tiene un solo corte, no obstante que esta mujer diga qué no le ha faltado al respeto; el candidato David Monreal, manoseo a una mujer, y si tocan a una, tocan a todas’’.

México Piden investigar de oficio agresión de Monreal a mujer en Zacatecas

Gálvez Ruiz dijo: “yo recuerdo de golpizas que recibía mí, madre y ella pensaba que se las merecía, ella pensaba que había hecho algo malo contra mi padre y que por eso le había dado una golpiza; entiendo la cultura rural de la violencia y del machismo, del patriarcado que se da en estas comunidades, pero no por eso no podemos condenar lo grave de esta conducta en un país donde matan mujeres, donde el feminicidio ha subido y ojalá todas y todos condenemos cualquier tipo de violencia contra las mujeres y no se guarde un silencio cómplice’’.

La panista también se refirió al diputado federal Saúl Huerta de quien dijo, “que lamentable, lo agarraron en flagrancia, estaba atacando sexualmente a un niño en un hotel de esta ciudad (CDMX); no que se había acabado el fuero, no se llenaron la boca diciendo que ya no había fuero. A aquí dijimos que se nos quitara el fuero igual que al presidente y que se ampliará el catálogo de delitos y no quisieron, justamente para proteger a candidatos a diputados federales como a este señor Saúl Huerta,’’.

➡️ "Es mentira", así reaccionan David Monreal y candidata de Morena ante polémico video

“Ojalá Morena le retire inmediatamente el registro y se vaya a la cárcel, porque un hombre que ataca a un niño es inadmisible, basta de tener candidatos impresentables, basta de tener a presuntos violadores, manoseadores y pederastas’’, comentó la panista.

El senador Saúl López solicitó la palabra para decir que todos los que tengan pruebas de algún candidato, que las pongan a disposición de la autoridades competente; ya basta de hacer uso de la más alta tribuna de la Nación para denostar, para desprestigiar a algún personaje o candidato.

Indigna que @PartidoMorenaMx calle ante presuntas agresiones sexuales por parte de sus militantes.



Sin excepción, si hay delito que perseguir que se proceda conforme a la ley.#NoSonIgualesSonPeores pic.twitter.com/opQ9OqHXwd — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) April 22, 2021 Lamento que en el Senado haya gente violenta que promueve la discriminación y el discurso de odio, como Lilly Téllez.



Exijo desde esta Soberanía que se disculpe públicamente con @CitlaHM, a quién le hago llegar mi solidaridad y aprecio.



¡Basta de la hipocresía del PAN! pic.twitter.com/wpoxd8JP2E — Antares Vázquez Alatorre (@AntaresVazAla) April 22, 2021

Y en ese sentido, defendió a Félix Salgado Macedonio, de quien dijo miles de guerrerenses que apoyan y avalan su conducta, se le acusa de hechos que nunca le han probado y a quienes dudan o tengan pruebas, acudan a los tribunales y lo mismo digo para otros candidatos como David Monreal, comentó el senador de Morena.

En su oportunidad Antares Vázquez Alatorre también exigió un “basta de la hipocresía panista, ya no se acuerdan de Cabeza de Vaca (Francisco Javier García), ya no se acuerdan del senador Madero (senador Gustavo) agrediendo físicamente a la presidenta de la Cámara (senadora Mónica Fernández), no sean hipócritas’’.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Mientras Mónica Fernández Balboa dijo que las conductas y las expresiones en contra de la senadora Citlalli (senadora con licencia) son inadmisibles, es un doble discurso, un discurso de odio, de discriminación, un discurso que no es cristiano, ¿que es lo que pregonan?, juzgar a la gente por su apariencia y creer que son superiores en ese sentido; ya estamos cansados del doble discurso.

“Ninguna ni ninguno levanto la voz cuando personalmente he sufrido agresiones y violencia por parte de los que hoy acusan, juzgan, dicen y critican, no permitir una ofensa más contra las mujeres, un doble discurso de los farsantes que ahora discriminan por lo físico’’, comentó Fernández Balboa.