Él gobierna desde las mañaneras, dice Jesús Ortega de AMLO

“Yo conozco el accionar de López Obrador, conozco sus estrategias y sus mentiras… Ahora quiere hacer el Plan C, y eso en castellano es fraude electoral. Mantenerse en el poder a como dé lugar, a costa de lo que sea”, dijo Jesús Ortega, líder histórico del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

En Entrevista con El Sol de México, el Chucho Mayor, como se le conoce, señaló que trabaja en favor de Xóchitl Gálvez a través de la creación de los clubes social-demócratas que buscan atraer a todos los ciudadanos que normalmente se abstienen de votar.

Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Criticó el carácter del presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien califica de mentiroso, autoritario y berrinchudo, pues lo conoció cuando fue candidato presidencial del PRD y lo invitó a coordinar su campaña.

¿Qué tanto vas a influir con Xóchitl con éste movimiento?

En el Frente Amplio Por México lo que tenemos que hacer es una campaña para ganar, pero también lo que tenemos que hacer es un trabajo organizativo para impedir el fraude y además un plan para la reconstrucción del país, en cualquier área de esas yo voy a participar.

¿El trabajo que pretendes hacer del seguimiento de corrupción en estas campañas ya empezaría?

Con Rafa Hernández Estrada, un compañero del PRD que se ha vuelto un estudioso del trabajo que hacen los Servidores de la Nación y un estudioso de cómo están utilizando los programas sociales y los convierten en programas clientelares, vamos a hacer una presentación en poco tiempo de un trabajo como parte de una estrategia de campaña electoral de AMLO.

Un ejemplo, hay que estar denunciando permanentemente entre los organismos nacionales y los internacionales los trabajos de los Servidores de la Nación, deberá ser desde hoy que están haciendo cosas ilegales.

Los Servidores es un agrupamiento totalmente inconstitucional y nosotros necesitamos denunciarlo como lo estamos haciendo ante la Fiscalía General de la República, ante los organismos internacionales.

¿Cuál es tu opinión respecto al actuar en estos últimos meses del presidente, pelearse con todos, invitar a desfile militar a representaciones en conflicto como Rusia?

Es arrogante, prepotente, es insolente, así ha sido toda la vida. Alguien me decía, “ustedes lo apoyaron”. Hay que decirle a las personas que nosotros estuvimos, y yo particularmente, en una contradicción con López Obrador.

Él me invitó a que fuera coordinador de campaña, no creas que con voluntad de resolver las cosas, sino porque yo conocía el partido y la gente que él tenía en la campaña. Tenía a Manuel Camacho, Ricardo Monreal y a otras personas que no conocían el país y menos el partido. Pero en realidad mi trabajo de coordinador era menor, no porque no quisiera yo apoyar, sino porque no dejaba apoyar.

Tiene un gabinete pero no lo utiliza para nada, pero en eso mismo sucedía en aquel entonces, cuando alguien le ganaba una votación se levantaba de la mesa y se iba, como niño, haciendo berrinches cuando perdía una votación interna.

Es traidor, desleal, se ha peleado con todos tus amigos, con todos los que le ayudaron a salirse del PRI en Tabasco y que salieron con él, todos están estigmatizados por López Obrador.

Sociedad Privados venderán la vacuna contra Covid-19

¿Hemos tenido un gobierno de un solo hombre en estos cinco años?

Claro es un autócrata. Él no gobierna desde la mesa del gabinete en palacio nacional, gobierna desde las mañaneras. Es verdad eso que dicen, se levanta temprano, medio atiende a unos por minutos sobre todo al general y al almirante de las fuerzas armadas, y luego en la conferencia de prensa desde ahí dicta línea, por eso se cometen muchos errores. Además hay mucho riesgo sobre el nivel otorgado al ejército.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

López Obrador no es un hombre progresista de izquierda, militarizar es una antítesis de un gobierno de izquierda, es lo contrario a la democracia civil.

Se corre el riesgo de la dictadura sostenida en fuerzas castrenses como en otros países ha sucedido, especialmente de Latinoamérica y están militarización escandalosa no es silenciosas si no es escandalosa porque les ha entregado el control de estrategias del gobierno sino el control de empresas del Estado, nunca había pasado eso en la vida del país.