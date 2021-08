El Mijis reaparece e informa sobre su estado de salud

Pedro Carrizales Becerra mejor conocido como El Mijis después de unos días de dar a conocer que fue internado de emergencia; mando un mensaje sobre su estado actual de salud.

El Mijis diputado del estado de San Luis Potosí padece de cáncer, enfermedad que se extendió a diversas partes del cuerpo y por lo que fue internado de emergencia la noche del martes pasado, escribió:

“¡Banda, aquí estoy de aferrado… a la vida!... Sigo en el hospital, ya me controlaron el dolor y la hemorragia que me hicieron perder la conciencia!”

El Mijis, manifestó confiar plenamente en los médicos que lo atienden, pero principalmente en Dios, aceptando a su vez cualquier cosa que pudiera venir, “estoy en manos de los doctores y del jefe Chuy… nadie podemos evitar o cambiar el destino, no importa cuál sea”.

Agradeció las muestras de apoyo y sobre todo la preocupación de amigos, familiares, compañeros de causas y compañeros de trabajo, quienes desde que fue ingresado al nosocomio, se mantuvieron al tanto de cualquier información sobre su estado de salud.

“Gracias a todos por sus muestras de cariño, ustedes y mis hijos son mi fuerza!, me filetearon y madrearon varias veces, pero les juro que esta enfermedad es más cabrona”.

Finalmente, y como ya lo ha manifestado en diversas ocasiones desde que fue diagnosticado con la enfermedad, reiteró que no quiere que se le tenga lástima.

“No quiero su lástima, ni que sepan de mí por estar enfermo. Prefiero que hablen de lo que he hecho en la vida. Hay quienes me daban por muerto y hay quienes decían que era falso. No hablaré más de mi salud, la próxima vez será para decir que le gané al cáncer”.

Con todo el ánimo sostuvo que “mientras el jefe nos dé licencia yo voy a aguantar, le voy a echar ganas y a chambear…Aquí sigo, vivo y aferrado. Les amo”.

La publicación del diputado registra numerosos comentarios de apoyo y solidaridad de seguidores, amigos, compañeros legisladores y personas que de alguna manera han vivido o estado cerca de situación similar.