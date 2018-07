El PRI necesita limpiar su imagen, ya no debe cargar con corruptos, piden líderes

José Antonio Meade Kuribreña, aspirante presidencial de PRI, PVEM y Nueva Alianza, fue abandonado por los políticos en la noche triste de la tecnocracia y en la reconstrucción de un instituto político que necesita limpiar su imagen, combatir la corrupción y dejar de lado el discurso de la derecha.

“Tenemos que limpiar el nombre del partido, cambiar los estatutos, así como los documentos básicos del partido”, asegura Francisco Labastida, exgobernador de Sinaloa y excandidato.

De ahora en adelante, para ser priista, se necesita una cláusula de admisión, porque no puede cargar el desprestigio de los personajes y gobernadores vinculados a los actos de corrupción.





TECNÓCRATAS, EN LA LUPA

“Hoy que el PRI ha quedado en un vergonzoso tercer lugar, lo primero que tiene que hacer es una limpia de tecnócratas en su interior y los políticos deben recuperar el mando del PRI”, advirtió José Fernández Santillán, politólogo y profesor invitado de la Universidad de Harvard.

El también profesor e investigador del Tecnológico de Monterrey, campus Ciudad de México, manifestó que el responsable de la derrota es Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores (SRE). Manlio Fabio Beltrones, quien renunció a la dirigencia del PRI en 2016 por una serie derrotas en varias entidades de la República, y Miguel Ángel Osorio Chong, son los políticos que pueden salvar al tricolor, dijo Fernández Santillán.

“No es momento de buscar culpables” de la derrota del PRI, por lo que es momento de serenarse y ser prudentes, señaló René Juárez Cisneros, líder nacional.

—¿Hay quien dice que la tecnocracia le hizo mucho daño al PRI?, se le cuestionó al líder nacional del PRI.

—No. Yo no voy adelantar vísperas. Estamos en esa etapa y en ese proceso de análisis. No es el momento para buscar responsables.





SEGUIRÁ

"No desaparece el PRI, y es un partido que tiene futuro, pero debemos recuperar el discurso del partido y alejarse del discurso de la derecha", declaró el exdiputado César Augusto Santiago.

El chiapaneco señaló que hay una gran cantidad de políticos priistas quienes deben ser tomados en cuenta, no ser tirados al basurero de la historia, para reconstruir.

VIVIR DEL PASADO

No podemos vivir de lo que se registró en la pasado, sino que perfilar de lo que debe ser el futuro, manifestó César Camacho Quiroz, expresidente nacional del PRI y exgobernador del Estado de México. “Este es un partido de gente libre y quienes pertenecemos a él tenemos toda el margen para decir lo que creemos, lo que opinamos, pero lo más importante al final es que tengamos una visión de Estado y nos desempeños con responsabilidad”, expone Camacho Quiroz.

“Desde la época de la presidencia de Enrique Ochoa empezó una especie de descomposición, de no entender, no atender a la militancia, no escuchar a los liderazgos”, recordó Jesús Casillas Romero, senador del PRI por Jalisco.

“Y más que achacar al presidente de la República este tropiezo, es a quienes estuvieron en la dirigencia del partido en el momento de las postulaciones" señaló.





Recibe Peña Nieto a José Antonio Meade

El Presidente sostuvo un encuentro privado con el candidato de Todos por México, al que le reconoció la convicción democrática que mostró en la campaña. Coincidieron en mantener la unidad, así como de seguir mejorando las instituciones, comunicó la Presidencia