El PRI no se dejará presionar por reforma eléctrica: Alejandro Moreno

El grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados sostuvo que no se va a dejar presionar por nadie para fijar una postura ante la reforma constitucional en pro o en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia eléctrica.

En conferencia de prensa desde el Recinto Legislativo de San Lázaro, el dirigente nacional de este partido, diputado Alejandro Moreno Cárdenas, acompañado del coordinador de la banca, Rubén Moreira, sentenció que no permitirán amagos de nadie y subrayó:

Finanzas Aprobar la Reforma Energética afectará el desarrollo y economía del país: IMEF

Nadie presiona al PRI, nadie, ni el gobierno, ni los sectores, ni los empresarios, nadie

Resaltó que tienen todo el tiempo para analizar la reforma, "¿cuál es la prisa", cuestionó el líder priista.

¿AMLO presiona al PRI?

Esta declaración viene después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó en su conferencia matutina de este lunes que el PRI tiene una oportunidad histórica para que se defina a favor o en contra de su reforma. “El PRI tiene una oportunidad para definirse, ¿va a seguir con el salinismo como política o va a retomar el camino del presidente Cárdenas?, declaró el mandatario, al subrayar “es una oportunidad histórica para el PRI de definición”.

Frente a este dicho del presidente López Obrador, el dirigente del Revolucionario Institucional mencionó que serán un partido responsable y van a discutir la iniciativa de reforma en parlamento abierto y reiteró que no hay prisa para fijar una postura.

PAN y PRD, también, presionan

Por otra parte, los aliados políticos del PRI, el PAN y el PRD, también presionaron al tricolor para que precise si los va a apoyar para rechazar la reforma del presidente, porque, recalcan que, de no hacerlo, el PRI estará poniendo en punto de quiebre su alianza en la coalición legislativa Va Por México.

Finanzas Reforma eléctrica afectará inversión: analistas de BBVA

Ante esto, Moreno Cárdenas expresó que, el lunes —en una comida con el presidente del PAN, Marko Cortés y, del PRD, Jesús Zambrano—, se dejó en claro que sigue en pie la coalición e incluso van a ir juntos en las elecciones del 2022. Subrayó que no hay riesgo de ruptura pero que tampoco hay prisa.

El líder nacional del PRI, indicó que no van a aceptar legislar en fast-track la iniciativa y reiteró "no hay prisa, nadie presiona al PRI, nadie y nosotros vamos (..) al debate parlamentario y una vez que estén los argumentos parlamentarios el PRI tomará una decisión".

A su vez, el coordinador de la bancada del PRI, Rubén Moreira ante estos amagos de sus aliados, dijo que la postura de su grupo es que se profundice en el conocimiento de la reforma y llevarla a parlamento abierto, porque quieren que salga algo mejor para México.

Añadió, “a mí me preocupa algo, la celeridad que tienen algunas personas porque el PRI decida en este momento. Es como si no quisiéramos poner sobre la mesa a debate la reforma anterior (del expresidente Enrique Peña) y ésta. Claro que todo se cancela, si el PRI dice sí o no.

Pongámoslo sobre la mesa, que no le asuste a nadie. Nosotros estamos con lo que hemos hecho históricamente, que eso se debata y que de una vez por todas este país, a mí me gustaría que esos empresarios que se han pronunciado dijeran ahora: oye, qué buena fue la reforma de Peña Nieto; oye, qué buena fue la reforma del PRI. Pues que vengan acá y lo digan, y que aquí lo discutamos todos”, concluyó Moreira.