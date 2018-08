El trabajo de todos los partidos, salvo Morena, es justificar su existencia: Arturo Escobar

El próximo coordinador de la bancada del PVEM en la Cámara de Diputados, Arturo Escobar y Vega, admitió que su partido nunca se ha caracterizado por ser “una oposición radical” y anticipó que están abiertos a apoyar la Ley de Amnistía que propone el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, y sepultar así su bandera de pena de muerte a los criminales.

“Nosotros hemos sostenido desde hace varios años que para brindarle a nuestro país paz, libertad y tranquilidad no hay ninguna idea o instrumento que tendría que descartarse de manera anticipada”, dijo.

Escobar y Vega, considerado el cerebro electoral del PVEM, precisó que ahora serán una bancada que trabajará con mayor libertad porque no mantendrán la alianza legislativa con el PRI que permitió a Enrique Peña Nieto llevar a cabo desde el Congreso las reformas estructurales.

“Entramos a una etapa nueva, donde verás a un partido Verde mucho más independiente, tomando decisiones, ya no consultadas, ya no platicadas, ya no coaligadas”, reconoció.

El diputado electo afirmó que no le guarda rencor a Santiago Nieto Castillo, hoy cercano a López Obrador y quien como fiscal electoral en 2015 solicitó a la PGR una orden de aprehensión en su contra por presuntos delitos electorales cuando aún era subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de Gobernación.

-¿Ya tienen claro cómo van a votar la Ley de Amnistía que contrasta con la pena de muerte que ha sido su bandera?

Nosotros hemos venido sosteniendo desde hace años, que para brindarle a nuestro país, paz, libertad y tranquilidad, no hay ninguna idea, ningún instrumento que tendría que descartarse de forma anticipada, nosotros hemos hablado desde la pena de muerte, hemos hablado del embargo de armamento en la frontera mexicana para que no pasen las armas, si la amnistía o este trabajo de pacificación tienen instrumentos innovadores que puedan llevarnos a pensar que va a disminuir la delincuencia en el país, van a contar con el apoyo absoluto de nosotros .

-Se les ha visto mucho tiempo como una bancada satelital del PRI, cómo actuarán en la próxima Legislatura, ¿irán de la mano de Morena o serán realmente una bisagra?

Culmina una etapa importante del partido diría larga, con los grupos parlamentarios del PRI en el año 2018, inclusive una alianza con el presidente Enrique Peña, pero bueno ante el ocaso de la administración del presidente Peña, lo que viene ahora, es la posibilidad de trabajar de una forma más independiente, de asumir decisiones de carácter individual y ser útiles a la nación.

-Morena será una aplanadora

Yo de diría que el trabajo de todos los partidos, salvo Morena que tiene gran mayoría en ambas Cámaras es justificar su existencia y a partir de ahí la vamos a justificar con buenas ideas, con buen comportamiento, con buena presencia, con buenos debates, con apoyar lo que se tenga que apoyar, cuestionar y mejorar aquello que hay en ese referente.

-Algunos te ven como un parlamentario firme

La verdad la última vez que coordiné un grupo, éramos un grupo mucho más grande, éramos un grupo que era parte de los partidos del gobierno, estábamos en una realidad absolutamente diferente.

Hoy seremos el grupo parlamentario más chico de la Cámara, aunque hay decirlo, somos la quinta fuerza nacional, muy cerca del PRD, por arriba de Movimiento Ciudadano, del Partido del Trabajo, sin embargo ellos con las coaliciones que hicieron tienen más diputados, por supuesto que seremos firmes en la coordinación.

Pero hay que entender que hoy entramos a otra realidad, hoy ya no somos parte de la coalición mayoritaria, y hoy habremos de defender nuestras batallas para poder dar la pelea y convencer a los demás y, en específico, que las cosas relevantes de México pasen y por supuesto en esas cosas relevantes están la agenda de mi partido.

- ¿Apoyarán la creación de la Secretaría de Seguridad Publica? En el pasado avalaron la desaparición de esta dependencia.

Ahora estoy absolutamente de acuerdo. Cuando avalamos la propuesta del presidente Peña creo que es una garantía, una prorrogativa que tiene el presidente en turno de poder modificar la Ley de la Administración Pública Federal con objeto de mover los instrumentos que él considera de conformar el equipo que lo va acompañar. Peña decidió en ese momento que era necesario desaparecerla y pasar la responsabilidad a la Secretaría de Gobernación, habrá que esperar los resultados finales, pero si el presidente en turno considera darle vuelta a esta idea creo que esta en su derecho y por nuestra parte estamos de acuerdo

-Parece que ya tienen un acuerdo tácito con Morena

No está en nuestro ADN ser una oposición radical, yo vislumbro que vamos a estar en una posición similar, aquí con la diferencia que en esos tiempos traíamos una alianza con el PRI, hoy estamos en una nueva etapa, donde se reflejara una etapa independiente, un grupo parlamentario mucho más autónomo, a partir de ahí tomaremos las definiciones que nosotros estemos viendo que le convenga al país, esto independientemente de quien lo proponga.

-¿De la mano de López Obrador?

Es un hecho de que buscaremos ser parte de los partidos que le den al Presidente en turno la posibilidad de hacer el dibujo que él crea más conveniente para el inicio de su administración

-¿Qué respondes a quienes critican el pragmatismo digamos político-electoral del Verde? Fueron súper críticos de López Obrador y le han bajado al tono.

Las etapas de campaña son eso y culminan, cuando eres parte de un Congreso que tu coalición llevó al presidente en turno, pues creo yo que tienes la obligación de defender las posturas de los postulados que sean parte de su gobierno. Pero entramos a una nueva etapa, las consideraciones cambian.

-¿Ustedes votaron por las reformas que hoy se quieren revisar?

-Yo estoy muy orgulloso de la mayoría de las reformas que se hicieron, especialmente de las estructurales, y te diría que en muchas de ellas habría que cambiar la ejecución, habría que mejorar la implementación.

Eso será parte de la nueva discusión y a partir de ahí tendremos que estar alertas de aquellas propuestas que no tengo la menor duda vendrán del Ejecutivo federal para enriquecer las reformas. Hay que enriquecerlas, porque no tengo la menor duda que todos queremos que este país mejore.

Por ejemplo en materia educativa podemos tener diferentes ideas, pensamientos de cómo establecerlo pero de lo que no tengo la menor duda es que todos lo queremos y a partir de ahí, habrá que ser sereno, habrá que discutir con contundencia y las minorías buscaremos convencer a un partido político mayor.

- Carlos Puente se fortaleció en el Senado, hoy es el vocero nacional del PVEM, el dirigente. ¿Cómo se toma la definición de que el no asuma esta coordinación?

En un acto de generosidad de él, él es quien me propone ante el Consejo Nacional, teniendo él como cualquier consejero la facultad de proponerse así mismo, pero es diferente cuando se propone desde el mismo dirigente. El apoyo del Consejo fue unánime:

Además, Carlos tiene la intención de dedicarse de cuerpo entero para cubrir los espacios de la Cámara al trabajo del Partido ya hay cinco elecciones locales en el país el año que entra y nada más nos vamos a voltear y va estar encima de nosotros el 2021.

-Reapareces en el tablero político público después de que tu imagen pública se desgastó cuando las ONG se opusieron a tu nombramiento como subsecretario de Segob.

En cuanto a mi presencia en Gobernación y el antagonismo que se da mi nombramiento por parte de temas gubernamentales que estaban en la agenda, te diría que viéndolo a la distancia, creo que es entendible. Fui parte de la campaña de 2015 que generó muchísima polémica por el tipo de ideas, por el tipo de campaña que llevamos, se buscó ponerle un rostro a esa campaña y se me puso a mí, y ante este nombramiento, pues estas organizaciones no coincidían con la posibilidad de que yo encabezará la Subsecretaria, lo entiendo.

Al final del día todo lo que sucedió es un aprendizaje que te permite ver las cosas a distancia, entender qué errores cometí, qué asunto debo asumir con mayor talento, con mayor responsabilidad y a partir de ahí entender que ese golpe me ayuda a llegar con mayor empaque, más maduro, menos emocional que antes, y eso me va a permitir tener una visión mucho más amplia de lo que viene para México, que son tiempos inéditos.

-¿Y cómo te llevas con Santiago Nieto que ahora entra con pase directo a la casa de transición de López Obrador?

No tengo ninguna diferencia con Santiago Nieto Catillo, él asumió su responsabilidad, consignaron el expediente, un juez decidió no ejercer acción penal en contra mía, no giraron orden de aprehensión.

Son temas que ya pasaron, yo litigué este tema por más de tres años, estoy en una nueva etapa.