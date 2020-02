Emilio Lozoya conmigo no platicaba nunca nada: Osorio Chong

“Lozoya –Emilio- conmigo no platicaba nunca nada, no era mi ramo; yo tenía que ver con la gobernabilidad del país, con el tema de seguridad y nada que ver con temas financieros, económicos o de petróleos, de Pemex’’, dijo el senador priista Miguel Ángel Osorio Chong, cuando se le preguntó de la detención en España del ex director general de Pemex.

“Y por supuesto estoy presto para lo que se tenga que hacer en el llamado, pero dejó bien claro desde ahora, ni en este tema ni en el otro, ni en el otro, absolutamente nada que ver’’.

Pero el priista calificó de injusto que por la acción irresponsable violatoria de la ley, se tache a todos por igual.

En tanto, Claudia Ruiz Massieu destacó que sea quien sea tiene que responder a los cuestionamientos de la autoridad y de cara a la ciudadanía. Todos estamos sujetos a la ley, Que no haya reductos de impunidad para nadie, no importa el cargo.

¿Así sea presidencial?

“Así sea cualquiera que sea servidor público, de eso se trata el Estado de Derecho’’, respondió.

Coincidió que se aplique la ley y se respeten los derechos de los presuntos responsables.

“Todos los servidores públicos deben estar siempre sujetos a la ley y siempre dispuestos a responder a la conducta y desempeño ante las autoridades correspondientes’’, dijo la ex dirigente del CEN del PRI.

Además, apuntó que corresponde a las autoridades abrir investigaciones como fincar responsabilidades y demostrar que existen.

Con información de Jacob Sánchez