En Debate | ¿Se debe cambiar al INE?

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México

“(La marcha contra la reforma electoral) no es convocada por demócratas, sino por personas que están en contra del gobierno y que son clasistas y racistas. El INE es un organismo caro y debe transformarse. La reforma electoral, plantea puntos como reducir el número de sus consejeros, que estos sean elegidos por la ciudadanía y que la institución tenga menos recursos”.

Kenia López Rabadán

Senadora por el PAN

“La reforma en materia electoral que envió el presidente López Obrador al Congreso es claramente una muestra más de autoritarismo y falta de visión que no abona a la vida democrática de México, y su intención no es mejorar al árbitro electoral, sino controlarlo. A López Obrador y a Morena no les gusta la autonomía, no toleran que alguien piense diferente a ellos, quieren sobrerrepresentación, aún mayor, de Morena en el Legislativo, quitando los lugares a la oposición; quieren cambiar el modelo de comunicación política para que puedan hacer campaña desde Palacio Nacional”.

Política Lorenzo Córdova condena discurso de odio contra marcha para defender al INE

José Alfonso Suárez del Real

Titular de la oficina de enlace de México en Estrasburgo

“Los ‘Sentimientos de la Nación’ en relación al INE y al resto de los órganos electorales del país, está a favor de su transformación a través de una reforma profunda (…) No es verdad que se busque desaparecer a los órganos electorales sino, al contrario, que privilegia fortalecer el control democrático de los procesos a través de una iniciativa de reformas que actualmente está en pleno y sano debate político entre la sociedad mexicana y sus instituciones”.

Marco Antonio Baños

Exconsejero electoral

“No hay ambiente propicio para desahogar una reforma electoral que tenga como eje la propuesta del Presidente. Bajo el popular y redituable argumento de la austeridad está el objetivo implícito de controlar a las autoridades electorales que, pese al asedio del que son víctimas, cumplen su delicada tarea organizando elecciones con altos estándares de calidad, con credibilidad y autenticidad; arbitrando contiendas con apego a principios de la función electoral y siendo un garante de la democracia mexicana. La iniciativa del oficialismo, busca destruir los avances de tres décadas”.

Ricardo Peralta

Exsubsecretario de Gobernación

“Con los pros y sus contras de cada una de las primordiales reformas que se pretenden impulsar, se debe partir de la base de que toda institución pública siempre será susceptible de reestructuración organizacional y financiera, y por ende en su marco normativo. El trabajo de la oposición ha sido oponerse a cualquier propuesta del Ejecutivo Federal, la realidad es que su presencia en los órganos de representación popular está cada vez más disminuida, la aprobación de esta reforma es su oportunidad para congraciarse con la sociedad mexicana y la democracia”.

En Guadalajara, Monterrey, Puebla, Tijuana, Cancún, Ciudad Juárez, Morelia, Querétaro, León, San Luis Potosí, Xalapa y León, los mexicanos se darán cita para manifestarse en defensa del INE. l Foto: Cuartoscuro

Catalina Noriega

Periodista

“La iniciativa (en materia electoral) que envió al Congreso es aberrante. Supone un tiro a la posibilidad de elegir. Sería el regreso a la institución que daba los triunfos a quienes la máxima jerarquía señalaba como candidatos y como ganadores. Perderíamos de un plumazo, el valor de depositar el sufragio a favor de quien me parezca el mejor. Basta de estulticias: hay que fortalecer al INE y dejar en claro que no estamos dispuestos a que se arruine lo que tantos años nos costó tener”.