Estamos construyendo una administración pública transparente: Irma Eréndira

La titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) Irma Eréndira Sandoval Ballesteros aseguró que, en este segundo año de Gobierno, la actual administración está acelerando la marcha para terminar con la impunidad y construir una administración pública orientada a la legalidad y transparencia, en la cual no se admite la impunidad.

Durante su comparecencia ante el Pleno de la Cámara de Diputados, como parte del Segundo Informe de Gobierno de la Presidencia de la República, Sandoval Ballesteros subrayó que este Gobierno será recordado “por moralizar la política y por inaugurar una nueva ética pública”.

Enfatizó que con hechos están demostrando que no encubren a nadie, no actúan bajo consignas y tampoco permiten la impunidad.

“Hemos sancionado a algunos de los peores defraudadores del régimen pasado y estamos pintando una línea de cero tolerancias a las irregularidades del nuevo gobierno”, expresó desde Tribuna la funcionaria.

Dijo que se han emitido más de 5 mil sanciones a servidores públicos, dentro de las cuales destacó: mil 500 inhabilitaciones, casi mil suspensiones, 900 amonestaciones públicas, más de 800 amonestaciones privadas y casi 400 sanciones económicas y 282 destituciones.

Enfatizó que estas sanciones se han dado sin importar el nivel jerárquico o las conexiones políticas de los involucrados, “a diferencia de otros de otros tiempos, cuando los altos funcionarios se iban tranquilamente a sus casas a disfrutar el botín que le habían arrebatado al pueblo”, dijo.

Subrayó al respecto que su dependencia, ha sancionado a los funcionarios de los más altos niveles y que ya enfrentan procesos judiciales y administrativos, dentro de los cuales mencionó a Rosario Robles, ex titular de SEDATU; Emilio Lozoya, ex director general de PEMEX y a Edgar Torres Garrido, exdirector de Pemex Fertilizantes, por lo que aseguró que esta administración no ha protegido a nadie.

Asimismo, expresó que esta administración está actuando de manera rápida ante violación de Derechos Humanos y esto, dijo que contrasta ante la impunidad que hay en casos del pasado, como la tragedia de la guardería ABC, la Masacre de Tanhuato o la Matanza de Nochixtlán.