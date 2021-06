"Estoy bien, me encuentro aislado", Felipe Calderón da positivo a Covid-19

El expresidente Felipe Calderón Hinojosa informó que luego de realizarse una prueba de Covid-19 salió positivo a la enfermedad, razón por la cual aseguró que se mantiene aislado y en reposo.

Mediante un mensaje publicado en sus redes sociales el exmandatario mexicano aseguró que sus síntomas son leves y se encuentra en buen estado físico, sin embargo, lamentó no poder estar presente en el cierre de campaña del Partido Acción Nacional, mismo que se realizará mañana.

“Les comparto que me hice una prueba #COVID y salió positiva. Por fortuna los síntomas son leves y estoy bien, me encuentro aislado y en reposo. Una disculpa por no poder acompañarlos en su cierre de campaña. Hay que ir a votar el domingo y cerrarle el paso al autoritarismo”, escribió.

Les comparto que me hice una prueba #COVID y salió positiva. Por fortuna los síntomas son leves y estoy bien, me encuentro aislado y en reposo. Una disculpa por no poder acompañarlos en sus cierres de campaña. Hay que ir a votar el domingo y cerrarle el paso al autoritarismo. — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) June 2, 2021

Por otro lado, se desconoce el estado de salud de su esposa Margarita Zavala, actual candidata a diputada federal por el Distrito 10 que se encuentra en cierre de campaña en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.





➡ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias