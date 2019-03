Exhortará el PRI para que cesen abucheos a gobernadores

Los grupos parlamentarios del PRI en el Senado y la Cámara de Diputados presentarán, junto con otros partidos de oposición un punto de acuerdo en el que se exhorta al Ejecutivo federal y a Morena a que cesen los abucheos a los gobernadores, adelantó la dirigente nacional del PRI.

En un desayuno de trabajo con los reporteros de la fuente, Claudia Ruiz Massieu, líder nacional del tricolor aseveró que no es una agresión en contra solo de la PRI sino de cualquier partido.

“Y no es un tema de los gobernadores del PRI, es un tema de todos, de la convivencia democrática que debe de haber en el país, donde aún se tienen grandes retos”, afirmó.

Comentó que este martes, el gobernador de Colima, “con gran valentía, desenmascaró este protocolo”.

Destacó que desde el domingo exigieron que el gobierno se deslinde de estas prácticas antidemocráticas de su partido Morena, que nada ayudan al Presidente.

Por otra parte, la también senadora deslindó al PRI de las malas perspectivas de las calificadoras.

Foto: Laura Lovera

“Todo inició con la consulta ilegal en el tema del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que nos costó en términos económicos, de inversión, de empleos”, mencionó.

RENOVACION DE LA DIRIGENCIA

Sobre la renovación de la dirigencia, comentó que 4 meses antes del cambio de estafeta que será el 19 de agosto que concluye el período estatutario, deberán informar al Instituto Nacional Electoral.

Ya se trabaja en la convocatoria que se hará pública en las siguientes semanas. Se analizan costos, logística y lo que el tricolor hará para que sea un proceso libre, democrático y directo. Refirió que hasta el momento son 6 los militantes que aspiran: el exrector de la UNAM, José Narro; la ex gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega; el ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz; el ex diputado José Ramón Martell y una joven militante veracruzana, Lorena Piñón.