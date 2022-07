Exigen a gobierno del Cuauh aclarar destino de 2.1 mil mdp etiquetados para salud

Ante el presunto desvío de dos mil 149 millones 589 mil 289 de pesos por parte del gobierno de Morelos, que encabeza Cuauhtémoc Blanco Bravo, que estaban etiquetados para servicios de salud en la entidad, legisladores federales y locales pidieron a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) fiscalizar estos recursos.

Andrea Gordillo Vega, presidenta de la Comisión de Salud del Congreso de Morelos, denunció que a la opacidad en este asunto se suma la actitud del director de Servicios de Salud del estado, Héctor Barón Olivares, quien evitó presentarse a la comparecencia del pasado 14 de julio ante el congreso local para “evitar el diálogo sobre este asunto”.

“Lamento mucho que el derecho humano a la protección de la salud se esté convirtiendo en un asunto de cálculo político para hallar justificaciones en lugar de dar respuestas inmediatas”, señaló la diputada estatal por el PAN.

En conferencia de prensa en la sede del Senado de la República, Gordillo Vega hizo un llamado urgente para impulsar la reestructuración en la administración y rendición de cuentas de los recursos asignados a los servicios de salud en la entidad gobernada.

Además, exhortó a las autoridades morelenses a dar cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana de Infraestructura y Equipamiento de Hospitales, NOM-016-SSA3-2012.

La diputada morelense expuso que acudió a la Cámara alta para solicitar el apoyo de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), con el propósito de que “verifique que los fondos federales recibidos son gastados de manera pertinente”.

Detalló que también se busca una reforma que brinde autonomía a la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris), cuyo objetivo --dijo-- “es que la supervisión y verificación de la infraestructura hospitalaria y servicio en Morelos sea independiente, pues actualmente esto se ha convertido en un impedimento para el adecuado funcionamiento de los servicios de salud”.

“Merecemos saber en qué y cómo se aplicaron los dos mil millones 149 mil pesos asignados al sector salud de la entidad”, comentó Gordillo.

La senadora Kenia López Rabadán, del PAN, indicó que en el orden del día de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de este miércoles se registró un punto de acuerdo para que ese órgano legislativo de receso instruya a la ASF a realizar las auditorías necesarias y suficientes que permitan fiscalizar los 2 mil 149 millones de pesos asignados a servicios de salud de Morelos.

“Es urgente y necesario conocer cómo se ocupan los recursos transferidos desde la Federación, pero sobre todo en qué se están gastando o si alguien los está robando, ya que los recientes casos que se hicieron públicos sobre las deficiencias en centros hospitalarios de Morelos no deberían estar ocurriendo”, anotó.

López Rabadán dijo que “no puede ser que tengan que transportar a los enfermos de una manera inhumana, que haya lluvia dentro de los hospitales porque no tienen mantenimiento. No puede ser que no haya camillas”.

“¿Dónde está el dinero de las y los morelenses? ¿Dónde está el dinero de las y los mexicanos?”, preguntó la senadora.