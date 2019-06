Expanistas dan apoyo a México Libre de Calderón

Cobijados por expanistas, el expresidente Felipe Calderón y Margarita Zavala encabezaron en la Ciudad de México la segunda asamblea de afiliación a “México Libre”, su agrupación que busca convertirse en partido político nacional.

Entre los asistentes se pudo ver a los expanistas Miguel Ángel Toscano y Rafael Solano, quienes se presentaron como apartidistas y en busca de una opción que realmente represente a los ciudadanos.

“No queremos volver al México del partido único y del partido opresor, y del partido del presidente que hace y decide todo. ¡Ese México no va a regresar!”, afirmó Calderón ante unos 300 simpatizantes que acudieron a la asamblea de afiliación.

En su mensaje criticó que cada vez la política se está quedando en pequeños grupos y cada vez es más excluyente de los ciudadanos, el cerrarle las puertas a los ciudadanos. “(Un error de su gobierno fue) no haberle abierto la puerta a los ciudadanos”.

Por esa razón, agregó “estamos llamado a la participación ciudadana, ese es una de las muchas causas de la situación que se padece en México.

"Es este enorme divorcio que existe entre ciudadanos y políticos, entre ciudadanía y política y con toda razón la ciudadanía está harta de los políticos y de los partidos”.

Agregó que la ciudadanía también se aleja de la política por la corrupción, la cual se ha visto más acentuada en los últimos años, por ello adelantó que "México libre" nombrará a las personas más honorables en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República.

Calderón lamentó que la Guardia Nacional se vaya a usar como policía de migración y no para destinar seguridad los mexicanos / Foto: Cuartoscuro

“México Libre abre las puertas a los ciudadanos y pondrá a los más de 300 hombres más honestos al Congreso de la Unión, no queremos traficantes de la política, buscaremos acabar con la corrupción”, advirtió.

Durante el evento celebrado en un hotel de la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, reconoció que la construcción de un nuevo partido político “es una tarea muy retadora”, debido a que se tienen que hacer 200 Asambleas y anunció que la próxima la llevarán a cabo en la alcaldía de Álvaro Obregón, lugar donde vive él y su esposa. Margarita Zavala, razón por la cual invitó a los ciudadanos a apoyarlo.

Hay que recordar que además de las asambleas, “México Libre” requiere de al menos 266 mil afiliados para obtener el registro. Las afiliaciones deben ser validadas por el Instituto Nacional Electoral por medio de una actualización de la app que usaron los independientes (como Margarita Zavala) en el proceso electoral 2018.

ACLAREN ACUERDO

El expresidente Felipe Calderón demandó al gobierno federal y al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard que aclaren los alcances y compromisos del acuerdo con Estados Unidos para evitar la imposición de los aranceles a los productos de México, porque “quizá para que sean efectivos deba ratificarlos el Senado de la República”.

Dijo que dentro de la negociación, el observa dos puntos que se deben analizar el primero se refiere a la suspensión a los aranceles en el país donde se hace de manera momentánea y el segundo punto es que se viene discutiendo una agenda que no es la de México.

“En mi gobierno hubo tensión porque nosotros exigimos que se comprobara la nacionalidad mexicana de la gente que se deportaba, y ahora el gobierno está asumiendo la obligación de recibir a los que solicitan asilo en Estados Unidos, pero en lo que resuelven, van a vivir en México, lo cual es un abuso de Estados Unidos, y a mi juicio no se debió admitir, eso nos puede complicar severamente, vamos a tener migrantes solicitando asilo con razón y sin ella, no sólo de Centroamérica, sino de África, Asia, de todo el mundo y puede ser una complicación para el país, ese es el segundo punto en el que no estoy de acuerdo”, externó.