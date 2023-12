Expriístas como Eruviel Ávila y Alejandro Murat anuncian la Alianza Progresista en apoyo a Sheinbaum

Ex príistas como Eruviel Ávila, Alejandro Murat y Adrián Rubalcava anunciaron este martes la conformación de la Alianza Progresista por México, en apoyo a Claudia Sheinbaum en su candidatura a la presidencia de México.

En conferencia de prensa, el exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, explicó que la principal decisión de crear esta alianza es porque el PRI perdió la gran oportunidad de tener un proceso abierto y democrático, para en cambio entregar al PAN las candidaturas de la Presidencia de la República y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

"Hoy es claro que esa fracción política se ha mimetizado, se ha convertido en apéndice y ha dejado esa gran oportunidad para que alguien más tome la batuta que es el Partido Acción Nacional", declaró.

En su turno, Eruviel Ávila, exgobernador del Estado de México, resaltó que Claudia Sheinbaum tiene una gran preparación y, de ganar, sería “la primera Presidente científica”

“Su conocimiento técnico lo aplicó como jefa de Gobierno (en CDMX) y le resultó todo un éxito; ahora su conocimiento técnico y su sensibilidad desde luego que la va a llevar, la vamos a llevar, a la Presidencia de la República”, afirmó.

"Xóchitl Gálvez es un títere"

Las críticas de los integrantes de la nueva Alianza Progresista también abarcaron a la actual precandidata del Frente Amplio, Xóchitl Gálvez, a quien Adrián Rubalcava, alcalde de Cuajimalpa, la tachó de "títere".

"Hoy, la alianza opositora tiene una candidata que no se maneja ella, es un títere de este grupo, una candidata que no tiene respaldo ciudadano y que no toma decisiones", señaló Rubalcaba, quien fuera uno de los aspirantes a la precandidatura a la Jefatura del Gobierno de la CDMX por el Frente Amplio que se declinó por el panista Santiago Taboada, alcalde con licencia en la Benito Juárez.

Pobre Xóchitl, tan lejos del triunfo y tan cerca de Alito

Adrián Rubalcava, alcalde de Cuajimalpa

Asimismo, argumentó que apoyan a Claudia Sheinbaum porque Xóchitl Gálvez es "una candidata a la Presidencia que no tiene ruta y es por eso que nos hemos conformado en este grupo sólido que nos va a dar la oportunidad de caminar en toda la República Mexicana con la finalidad de alcanzar liderazgos importantes y de construir un proyecto que sume por los mexicanos".

La Alianza Progresista también está conformada por los senadores Nuvia Mayorga y Jorge Carlos Ramírez Marín, entre otros.





