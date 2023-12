Silvano Aureoles renuncia al proyecto de Xóchitl Gálvez por descalificaciones

El exgobernador del estado de Michoacán Silvano Aureoles Conejo informó este lunes que abandona el proyecto de Xóchitl Gálvez Ruiz, precandidata a la presidencia por el Frente Amplio por México.

"Ante las constantes descalificaciones de las que he sido objeto en varias reuniones privadas por parte de Xóchitl Gálvez. En un acto de congruencia, he decidido no aceptar la encomienda que me hiciera el equipo de Fuerza y Corazón por México", escribió el perredista en su cuenta de X.

Ante las constantes descalificaciones de las que he sido objeto en varias reuniones privadas por parte de @XochitlGalvez. En un acto de congruencia, he decidido no aceptar la encomienda que me hiciera en su equipo de Fuerza y Corazón por México.



Desde lo más profundo de mi… — Silvano Aureoles (@Silvano_A) December 19, 2023

Sin embargo, expresó sus deseos de que la panista gane las elecciones del próximo año y aseguró que desde su trinchera trabajará para que México sea un país mejor.

El pasado 6 de diciembre, Gálvez Ruiz presentó a los integrantes de su equipo para implementar su Plan de Gobierno, entre quienes se encontraba el exmandatario quien se desarrollaría como responsable de Desarrollo Rural Sustentable.

Durante la presentación del que sería su gabinete en caso de ganar las contienda electoral, estuvieron presentes el ex secretario de Gobernación, Fernando Gómez-Mont; ex titular de la Secretaría de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota y el ex director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua); José Luis Luege.

Silvano Aureoles se había destapado días antes como aspirante a una diputación federal por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).