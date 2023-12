Javier Ibarreche, sin spoilers para Claudia Sheinbaum: rechaza comentar su documental

Claudia Sheinbaum, precandidata presidencial de Morena-PT y Partido Verde, estrenó hace unos días su documental en el que muestra su vida, trayectoria y sus aspiraciones políticas en su lucha por convertirse en la primera mujer presidenta de México.

Lee también: ¿Enfermedad o truco publicitario? A Luisito Comunica se le caen dientes durante live con fans

En su intento por promocionar el documental, la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México intentó que Javier Ibarreche, uno de los tiktoker más famosos en el país, se involucrara, pero no salió el plan como esperaba.

En un video, Sheinbaum invitó a Ibarreche a que viera su documental y realizara su crítica con ese estilo que ha caracterizado a Ibarreche y lo ha posicionado en Tiktok.

@politologuitochairo1978 #politologuitochairo #claudiaeldocumental🇲🇽 ♬ sonido original - 🇲🇽PolitóloguitoChairo🇲🇽

¿Qué respondió Javier Ibarreche a Claudia Sheinbaum?

Sin embargo, la respuesta de Javier Ibarreche fue directa: “en este canal no se habla, ni se hablado ni se hablará jamás de nada que ver con política”.

No te pierdas: Las Envinadas y El Temach: la polémica sobre la cancelación de su episodio y las acusaciones de difamación

Ibarreche sí subió un video, pero para dejar en claro su posición respecto a los políticos, sobre todo en miras a las elecciones en el 2024.

No voy a responder. Si en algún momento ven un video que tiene que ver con política y conmigo, ese video no lo hice yo, no lo autoricé yo

Javier Ibarreche reiteró que no opinará nada sobre el proceso electoral del siguiente año, ni quiere que lo involucren en el mundo de la política mexicana.

#javieribarreche ♬ sonido original - Javier Ibarreche @ibarrechejavier Primera y última cosa que digo de política, aprovechando que todavía no arranca el 2024. #politica

¿Sobre qué trata el documental de Claudia Sheinbaum?

Realizado por su hijo, Rodrigo Imaz, el documental de Claudia Sheinbaum aborda su historia: desde niña tocando la guitarra, pasando por la universidad, hasta ser mamá de un niño y una niña.

También recuerda su adolescencia, su juventud universitaria y su participación en el Consejo Estudiantil Universitario (CEU), así como su primer encuentro con Andrés Manuel López Obrador, su ejercicio profesional como secretaria de Medio Ambiente, alcaldesa de Tlalpan y ahora el objetivo de ser la primera mujer presidenta de México.

OMG! Paris Hilton y su temor a los pañales: la socialité no cambió a su bebé durante un mes

Del ballet a la ciencia, al movimiento de izquierda, a la familia, luego a la política y al servicio público son algunos que se muestran en el documental.

“Soy hija del 68”, dice Claudia, quien expresó que sus padres fueron parte del Movimiento del 68, cuando ella tenía 6 años de edad.

Con este documental, Claudia Sheinbaum busca posicionarse entre los mexicanos rumbo a la elección presidencial del 2024, pero su intento porque Javier Ibarreche hablara sobre ella fracasó e incluso bajó el video de sus redes sociales.