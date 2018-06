Falta claridad a candidatos presidenciales para financiar sus propuestas

El economista José Luis de la Cruz y el periodista Roberto Aguilar coincidieron en que los candidatos a la Presidencia de la República prometieron anoche, durante su tercer debate, iniciativas de gasto, sin sustentar suficientemente cómo van a financiarlo, además de que el tiempo que tenían para hablar de salud, ciencia y tecnología lo utilizaron para ataques personales.

En una mesa de análisis a la que fueron convocados por la Organización Editorial Mexicana (OEM) ambos coincidieron en que todos hablaron de hacer muchas cosas, invertir mucho en los temas abordados, sin aumentar impuestos, bajando precios de productos básicos como la gasolina, lo cual sólo se pueden mejorar vía deuda, o subiendo impuestos o gastando menos. “No fueron claros en general de cómo lo van a hacer en la práctica sin afectar las finanzas públicas”.

El doctor José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico A.C. y colaborador de esta casa editorial, coincidió en el análisis hecho por los candidatos, pero quedaron a deber los “cómo”.

Destacó que Anaya, López Obrador y Rodríguez Calderón hablaron de reducir el tamaño del gobierno para bajar el gasto corriente, lo cual es positivo, pero habría que evaluar el impacto social, si eso implica recorte de personal. Falta también generar una visión integral y equilibrada sobre si los mecanismos fiscales son adecuados para ayudar a la gente a salir de la pobreza.

Para De la Cruz, en lo general los candidatos tocaron tangencialmente los puntos económicos, pero no dicen cómo van a lograr los mecanismos de financiamiento. Insisten en sus propuestas y dejan de lado al sector privado. “Tampoco hablaron de la informalidad, que no paga impuestos ni puede recibir los beneficios fiscales”, explicó.

El economista destacó que que Anaya confía en que disminuir la corrupción generará excedentes para cumplir con su programa de trabajo, aumentar la industrialización, el crecimiento y el empleo. Y para ese candidato parece que incrementar por decreto el salario mínimo funcionará y la disminución de gasto corriente será suficiente para invertir, pero no es viable por la informalidad. “Su propuesta de bajar el impuesto a la gasolina implica reducir presupuesto a gobiernos estatales y gasto corriente”, señaló

Consideró que López Obrador se vió más mesurado respecto a la revisión de la reforma energética de lo que ha sido en otras ocasiones, “pero sobrevalora lo que se podría ahorrar por corrupción y austeridad, y de no conseguirse esas cifras (800 mil mdp) comprometería todo su proyecto de nación, ya que el combate a la corrupción es la base de su plataforma, crucial para generar los ahorros para financiar los programas sociales que él abandera”.

Meade plantea dar continuidad al actual plan de asistencia social para cerrar brechas, pero no dice cómo y evade responder sobre al aumento de impuestos.

“Propone mayor educación para lograr mayor empleo, pero no dice que el trabajo lo generan las empresas privadas y cómo lo van a lograr. Meade confía en la inercia de los programas asistencialistas, que bajaron la pobreza, pero no dice que hubo un cambio en la metodología de medición que hace que los números no sean comparables”, afirma.

De la Cruz apunta que el Bronco si ve la política fiscal como una generadora de ingresos, pero su propuesta de bajar IVA e ISR es inviable.

“Asegura que con gasto público se genera empleo, cuando éste viene del sector privado, el sector público no tiene empresas desde las cuales genera empleo”, comenta.

El analista lamentó que buena parte del tiempo que en el debate se debía dedicar a salud, ciencia y tecnología y salud fue utilizado para ataques políticos, y destacó que en el tema educativo todos se centran en el nivel básico, cuando son los niveles medio superior y superior en los que se fundamenta el desarrollo.

“No se atreven a generalizar el IVA”

Por su parte, para el columnista Roberto Aguilar ninguno reconoció que hace falta generar ingresos. Y nadie habló, por ejemplo, de generalizar el IVA. “Nadie lo quiere decir. Nadie se atreve. Y tampoco que el crecimiento no es igual al desarrollo. Proponen gastar más e ingresar menos. Hay desbalance. No me cuadra”.

Sobre lo dicho por AMLO, de ahorrar cerca de 800 mil millones de pesos vía combate a la corrupción y programas de austeridad, al columnista le parece muy contradictorio, ya que el sueldo de burócratas y grandes funcionarios ha estado congelado por años y los planes de austeridad no son nuevos. “Con bajos sueldos a los funcionarios, el talento se va a la IP. Lo que debería proponer es incentivar la producción de la burocracia.”

Ricardo Anaya y AMLO prometieron bajar el precio de la gasolina, sin mencionar que esos precios están atados a precios internacionales del crudo (que están al alza) y el tipo de cambio. Ambas variables son difíciles de eliminar. Sobre la propuesta del candidato de Morena de rehabilitar seis refinerías y construir una no le parece financieramente viable a Aguilar.

En cuanto al combate a la pobreza, el columnista considera que hubo en general un mal enfoque, porque anoche propusieron la ampliación de programas sociales cuando se ha visto que ha habido grandes transferencias federales a Chiapas, Oaxaca, Guerrero y no han salido de la pobreza. No generan actividades productivas. Por eso hay más narcos. Repitieron las mismas fórmulas que no han dado resultados.

Lorenzo Córdova dio un mensaje previo al evento Yeidckol Polevnsky, líder nacional de Morena Diego Fernández de Cevallos, destacado panista Beatriz Paredes, exlíder y actual candidata del PRI Arturo Escobar, PVEM, llegó para apoyar a Meade Emilo Álvarez Icaza, candidato a senador del Frente

“El programa de Zonas Económicas Especiales sería el inicio de un cambio, pero es un programa de largo plazo, que requiere mejorar los perfiles de empleo en esas entidades”.

Roberto Aguilar considera que es sensato lo propuesto por el Bronco de quitar 12 mil millones de pesos al asistencialismo. “Eso es sensato, hay que separar la vulnerabilidad del asistencialismo. Hay quienes no deberían recibir recursos de ésos”.

Para Aguilar se quedaron cortos cuando mencionan que hay que fortalecer el mercado interno, el cual ya se ha mejorado bastante. Lo que debemos hacer es jugar con nuestras ventajas competitivas. Las propuestas de AMLO nos ponen en riesgo de regresar a un modelo económico cerrado, sobreprotegido encerrados en nosotros mismos

Propusieron subir el salario mínimo pero no dijeron que eso debe estar atado a la productividad. Ninguno lo mencionó.

Para él, el Bronco estuvo desfasado cuando dijo que el salario mínimo es referencia de multas e infracciones. Hace tiempo que no se usa para eso.

En términos generales, Aguilar aprecia que Anaya y Meade fueron por el voto femenino, por temas como igualdad, guarderías. AMLO ni siquiera los mencionó.

Sobre el tema educativo, Aguilar señala que el debate sobre la educación que vimos anoche fue erróneo, porque la educación la deberíamos estar pensando en función de cómo serán los modelos educativos del futuro, en trabajos no automatizados, en lo que nos pueda subir a la sociedad del conocimiento. No estar pensando en su relación con el gobierno, en el sindicato, en las plazas. Fue un debate atrasado.

“Hablaron también de sistema público de salud, pero ninguna va al seguro social”, afirmó.