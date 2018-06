Prometo gobernar con unidad, no con gritos y sombrerazos: Meade

||Con información de Enrique Hernández||

Mérida, Yucatán.- Ante una explanada repleta en la Casa del Pueblo de esta ciudad, José Antonio Meade Kuribreña, celebró su participación en el debate presidencial.

Se comprometió a ganar la elección “por ideas y propuestas y la vamos a ganar en los siguientes 18 día porque vamos a entregar el alma en esta elección”.

Mira aquí el minuto a minuto del último debate presidencial

El debate “fue un ejercicio extraordinario que claramente le ilustró hoy, a quiénes van a resolver con su voto la elección, quiénes están preparados y quiénes no para gobernar, quiénes lo quieren hacer en unidad y quiénes lo quieren hacer con gritos y sombrerazos”, manifestó el aspirante de la coalición de Todos por México.

Junto a su esposa Juana Cuevas y el candidato a gobernador de Yucatán, Mauricio Sahuí, precisó que “como lo dije en el debate, esta es la coalición que traerá a México crecimiento y empleo, porque estamos del lado de los jóvenes y las mujeres, garantizamos confianza y seguridad”.

Yo no tengo ninguna duda que vamos a ganar el primero de julio. Me voy muy contento y me voy muy satisfecho.

Al grito de “Pepe presidente” y “Sí se puede” el evento masivo concluyó con un espectáculo de pirotecnia que iluminó el cielo yucateco.

Celebración posterior al tercer debate presidencial. #ConMeadeGanaMéxico. https://t.co/1ztTEylFlb — José Antonio Meade🇲🇽 (@JoseAMeadeK) 13 de junio de 2018