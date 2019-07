Calderón y Fox critican a AMLO por integrar a Policía Federal a Guardia Nacional

Los expresidentes panistas Felipe Calderón y Vicente Fox criticaron la propuesta del mandatario Andrés Manuel López Obrador de integrar a elementos de la Policía Federal a la Guardia Nacional.

A través de twitter Felipe Calderón cuestionó por qué AMLO quiere integrar a policías federales a la Guardia Nacional.

“Si la Policía Federal “se echó a perder”, ¿entonces para qué la quieren dentro de la Guardia Nacional? Hago votos por que esto se resuelva en paz; que a policías se les restituyan sus derechos: bonos, seguro médico, prima de riesgo, gastos. Mi solidaridad”.

Mientras que Vicente Fox dijo que “el provocador López en acción y luego pide unidad! El país es un desmadre. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó hoy que la Policía Federal “estaba echada a perder”.

Posteriormente indicó que “no hay obligación de respetar a quien no respeta a la mayoría de mexicanos ni a las instituciones, como es el caso de la PF y sus elementos. Dicho de otra manera, quien se lleva se aguanta".

El 30 de junio El Sol de México informó que inició la extinción de la Policía Federal con la trasferencia a la Guardia Nacional de los elementos que conforman la División Gendarmería y Fuerzas Federales de Apoyo, así como sus instalaciones, equipo, vehículos, aeronaves y armamento.

Este miércoles durante conferencia matutina, López Obrador aseguró que “la Policía Federal estaba mal, se echó a perder, sobre todo cuando pasó a formar parte de gobernación, ahí se relajó la disciplina y se cometieron abusos… Estaban mal acostumbrados algunos, por eso protestan, sobre todo los de arriba”.

Tras las declaraciones de López Obrador, Policías Federales realizaron bloqueos en eje 5 y Periférico, autopista México-Pachuca y Periférico de sur a norte a la altura de Artz Pedregal. Entre las peticiones que realizan son: respeto a la dignidad de todos los que conforman la Policía Federal, respeto a la antigüedad laboral, respeto a las prestaciones laborales, no ser evaluados por personal militar que no tiene conocimiento de la función policial, no pertenecer a la Sedena, entre otras.