Ferriz de Con califica como fraude candidatura de Margarita Zavala

El aspirante a una candidatura presidencial independiente, Pedro Ferriz de Con, expresó hoy su inconformidad con el aval del Instituto Nacional Electoral (INE) para que Margarita Zavala se presente a la contienda bajo esa figura.



En entrevista con el noticiero de radio de José Cárdenas, señaló que la expanista no debería estar recibiendo una aspiración “tan concreta”, en virtud de que, según dijo, tuvo 435 mil inconsistencias en la presentación de firmas de apoyo a su candidatura.

No al fraude electoral! @Mzavalagc inscribió 432 credenciales de elector simuladas, 212,198 fotocopias y 6,714 documentos no válidos según el @INEMexico ! Eso es fraude! No puede ser candidata presidencial, México merece respeto y legalidad #yoConFerriz pic.twitter.com/jFB3J5yCTt — Pedro Ferriz de Con (@PedroFerriz) 17 de marzo de 2018

Ferriz de Con inscribió hoy, en la Oficialía de Partes del INE, su candidatura independiente a la Presidencia de la República, con el argumento de que el periodo de recolección de firmas de apoyo ciudadano fue un fraude, al utilizarse credenciales de elector falsas.

Anunció que este fin de semana impugnará ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el acuerdo del INE donde se declara incompetente legalmente para anular el periodo de recepción de firmas de apoyo a las candidaturas independientes.