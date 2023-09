Frente Amplio va contra Samuel García: cierran filas para negarle licencia en Congreso de NL

Las dirigencias nacionales de los partidos que integran el Frente Amplio por México, acordaron que el Congreso de Nuevo León no dará licencia al gobernador Samuel García, si la solicita para buscar candidatura presidencial.

Reunidos en Monterrey, Marko Cortés, del PAN; Alejandro Moreno, del PRI y Jesús Zambrano, del PRD, los líderes añadieron que cierran filas en apoyo a diputados y diputadas locales así como alcaldes que han sido presionados y perseguidos por el gobernador Samuel García para que cambien a MC.

De 42 diputados que conforman el Congreso local, el PAN tiene 14, el PRI, 13 y una diputada con licencia. Suficientes para conformar una mayoría simple.

Los tres dirigentes nacionales coincidieron en que Samuel García debe cumplir con Nuevo León, que trabaje y no se vaya a una aventura a ser esquirol en favor de Morena y López Obrador.

"Hemos platicado que si presenta la solicitud de licencia, el voto será en contra para no darla. Está claro, para que no se haga la víctima, que no queremos que sea comparsa y que se ponga a trabajar", añadió Marko Cortés.

"Le exigimos que se ponga a jalar y no se vaya a la aventura, que es hacerle el servicio de dividir el voto en favor de Morena.

"Acordamos que si llega por presión de López Obrador no contará con la licencia del Congreso local, que trabaje y no se ande distrayendo", dijo Cortés.

A su vez, Alejandro Moreno, dijo que no es que Samuel García sea un peligro para el Frente, o que preocupe la competencia electoral, "tiene que asumir su responsabilidad en Nuevo León, en lugar de asumir una clara estrategia de querer dividir al bloque opositor".

"Jamás en los últimos 40 años habían visto un ataque directo contra quienes piensan distinto, y eso tenemos, lo vamos a denunciar, Samuel García no tiene los números para competir, es prestarse a una competencia simulada y dividir, es hacerle el juego y el servicio a Morena. Está trabajando a favor de Morena", señaló el dirigente priista.

"Habrá que ver si puede entrar a la contienda, no tenemos tampoco miedo a quien quieran postular en MC, si se empeñan en querer dividir, pero no les alcanza", expuso Jesús Zambrano, del PRD.

Luego, el líder perredista adelantó que en el 2024 la disputa por el país estará sólo entre dos grandes alianzas, con dos mujeres, no va a haber lugar para una tercera vía, se les hace bolas el engrudo con esa posibilidad, así que solo mujeres y Xóchitl Gálvez será la triunfadora".

Al evento asistieron el líder de la bancada priista federal Rubén Moreira y la presidenta del Congreso, Marcela Guerra, así como alcaldes y diputados federales y locales de Nuevo León.

Piden un alto a la persecución

Los tres líderes exigieron un alto a la persecución de Samuel Garcia, al que acusaron de hostigar, no sólo a diputadas y alcaldes, sino también a familiares para cerrar negocios, amenazar, perseguir con el SAT estatal y amedrentar, si no cambian a MC.

"Venimos a decirle en sus palabras: que deje de molestar a nuestros alcaldes y diputados locales, ya estuvo Samuel. Samuelito en tus palabras: ya ponte a jalar, tienes un relajo hecho en el estado de Nuevo León.

"Llegó la hora que todo México sepa lo que está pasando en Nuevo León, el acuerdo de Samuel y López Obrador para que haga el trabajo sucio y divida a la oposición", dijo Marko Cortés.

Marko Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano exigieron un alto a la persecución de Samuel Garcia. l Foto: David Casas l Corresponsal

"Es una vergüenza que existan personajes como el gobernador de Nuevo León, esto es una campaña de terror, de amedrentamiento y de doblar a opositores", acusó Alejandro Moreno.

"A este personaje le encanta difundir cosas que no existen en Nuevo León. Le pedimos que se ponga a jalar", añadió.

Jesús Zambrano, expuso que lo se vive en la entidad es un "Estado de terror" y advirtió que presentarán las denuncias penales correspondientes contra los funcionarios estatales.

"Hay que poner un alto a esta situación grave que se está dando, al frente de Nuevo León tenemos una banda de delincuentes encabezada por Samuel García".

"Ya hay condiciones para hacerle juicio político a Samuel y sacarlo del cargo".