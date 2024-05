A la sombra / Octavio Romero Oropeza

Nos confirman en corto que el director general de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropeza, en gira de trabajo por el país, está realizando una serie de encuentros con sus principales proveedores. En estos encuentros, además de reafirmarles el compromiso de pago por parte de la institución, se comparten los cumplimientos operativos de las compañías prestadoras de servicio y se revisan diversas acciones que permitan la obtención de resultados óptimos, así como los planes de desarrollo de este periodo.

A la sombra…

Lo cierto es que sus proveedores no creen nada, hasta que les paguen, y eso les urge y presionan. A lo largo de la semana, se llevarán a cabo conversaciones con los representantes de más de 250 empresas proveedoras de servicios de exploración, ingeniería, perforación, producción, protección ambiental y seguridad, de transporte y comercialización de hidrocarburos, entre otros. Ellos creen que es puro bla, bla, bla… pero temen que cierre este gobierno de López Obrador y los dejen con los pagos pendientes.

***

El primer encuentro tuvo lugar el 21 de mayo en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, y el segundo en Ciudad del Carmen, Campeche. En estas reuniones, Romero Oropeza expresó que, en el primer trimestre de este año, se pagaron en promedio mensual alrededor de 39 mil millones de pesos (mmdp), y que se espera regularizar los pagos pendientes de mayo a agosto. Además, pidió a los empresarios apoyar a Pemex para fortalecerlo y lograr la consolidación de la soberanía energética del país. Pero nadie quiere apoyarlos, porque creen que han salido malos para pagar y aceptar los favores que les han hecho.

***

Dicen los que saben que Uber, que dirige en México José Pinto, ha recibido en lo que va del año miles de quejas de sus clientes que no entienden cómo es posible que la calidad de su servicio haya caído tan bajo. No traen tag sus conductores, los autos están sucios, y lo peor, si el usuario va a una zona que no quieren cubrir los choferes, el cliente tiene que esperar mucho tiempo y pagar tarifas elevadas que son impuestas por la flojera de sus empleados. Que esto saben los de Uber está afectando a su marca, sus negocios y su futuro en el país, que estaba contento con su ofrecimiento y ahora siente que es una porquería. ¿Será? ¿Cuándo lo resolverán y cómo?

***

Será este viernes cuando el Consejo de Empresas Globales renueve a su comité ejecutivo, que hasta hoy encabeza Alberto de la Fuente, director de Shell para México. Dicen los enterados que se busca lograr dos objetivos. Que sea elegida una mujer al frente del organismo y que se haga una renovación interna que tenga por objetivo posicionar a las empresas extranjeras como un jugador influyente del sector empresarial.

***

Algo que no se logró, a pesar de que hace unos meses presentaron un documento de propuestas para los candidatos a la Presidencia que, a decir de los propios miembros, no fue relevante para las plataformas políticas. Otras organizaciones como el CCE de Francisco Cervantes o el Consejo Mexicano de Negocios que lleva Rolando Vega, y la AmCham de Carlos García participaron activamente en el proceso electoral y de consultas. La pregunta es si lo lograrán.