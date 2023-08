Presidencia del Congreso de NL tiene que ser de Movimiento Ciudadano: Samuel García

Samuel García atizó nuevamente el enfrentamiento contra diputados del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y les señaló a través de la prensa que "no los necesito para nada".

Sin embargo, les solicitó que le den la presidencia del Congreso a la fracción de Movimiento Ciudadano (MC). El 1 de septiembre inicia el tercer periodo de sesiones del Congreso Local y el gobernador condicionó su presencia en la apertura.

"Si me están invitando mañana (viernes) para insultarme, que me van a poner otra vez al PRIAN, pues prefiero evitar la vergüenza y mejor me voy a El Cuchillo", adelantó.

Insistió en que, si los diputados quieren una relación cordial con él, tienen que darle la presidencia del Congreso a MC.

Por último, Samuel García aseguró que "no lo ocupa", afirmando que lleva dos años perfectos en Nuevo León. "Si no lo hacen, para mí es una señal de que no quieren saber nada, que quieren seguir peleando y, la verdad, aunque quisiera tenerlos de aliados, no los ocupo: llevo dos años perfectos en Nuevo León, con el mayor crecimiento, así que, se los dejo en su cancha".