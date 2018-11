Fue el último Halloween de los expresidentes: Porfirio Muñoz Ledo

“Fue el último Halloween de los expresidentes’’, ironizó en su estilo el presidente de Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo. “Sí, sí, el último. No, ya no hay Halloween’’, remató su comentario el polémico líder.

¿Ni para las posadas?

“Que sepan lo que son los cacahuates’’, refrendó Muñoz Ledo.

Actualmente reciben pensión los ex presidentes de la República Luis Echeverría, Vicente Fox y Felipe Calderón; en otros años también la cobraban Ernesto Zedillo y Carlos Salinas; lo siguen haciendo Sasha Montenegro, viuda del ex presidente José López Portillo; y Paloma Cordero, viuda del ex presidente Miguel de la Madrid.

Y es que para el 2019 los expresidentes de la República ya no tendrán sus jugosas pensiones del erario público que disfrutan sin trabajar desde 1976; serán eliminadas, luego que fue publicada por el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

Inclusive, se descarta que prosperen ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acciones de inconstitucionalidad en contra de la reforma a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

Entrevistados de manera conjunta, Martí Batres, presidente del Senado de la República y Muñoz Ledo, destacaron la importancia de esta reforma que además de eliminar las pensiones a los ex mandatarios, también establece que ningún servidor público pueda ganar más que el Presidente de la República.

Muñoz Ledo resaltó la importancia de esta transición de gobierno, donde dijo que el tema de la austeridad es básico y fundamental para el país, porque así lo reclaman los ciudadanos.

En tanto, Martí Batres, celebró la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de la reforma a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, pero aclaró que tanto el tema de eliminar las pensiones a los ex presidentes como bajar las percepciones a los altos funcionarios que ganen más que el Presidente de la República, entrarán en operación a partir del 1 de enero.

Descartó que vaya a derivar en un sinnúmero de amparos y controversias de funcionarios públicos que se verán afectados por la reducción de sus salarios y prestaciones.

“No especulemos”, dijo el senador de Morena quien aclaró la reforma no afecta a todos los burócratas del país, sólo a los altos mandos que ganen más de lo que perciba el Jefe del Ejecutivo.

En cuanto al tema de los salarios de jueces, magistrados, ministros y funcionarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), recordó que el Presidente Electo ha hecho una propuesta y el tema de la reducción de salarios y percepciones tendrá que presentarse formalmente en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 para ser aprobado por la Cámara de Diputados.

Mientras Muñoz Ledo coincidió en descartar una ola de impugnaciones a la citada reforma. “No la veo impugnable” aunque están en su derecho de presentar los recursos.