Gobernador de Tamaulipas niega vínculos con el Cártel de Sinaloa

El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca negó en una carta pública tener relación alguna con el Cártel de Sinaloa o algún otro, así como poseer bienes o recursos ilícitos como lo presumió Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, durante el desahogo de pruebas de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, derivado del caso de solicitud de desafuero contra el mandatario estatal que solicitó la Fiscalía General de la República (FGR).

“Durante el transcurso de la audiencia, el Titular de la UIF abordó diversos temas que no son materia de la solicitud de la Fiscalía y que por tanto no eran materia de su testimonio, proporcionando información respecto de la cual, incluso no hay referencia en sus denuncias”, dijo el gobernador tamaulipeco.

Política Diputados aprueban solicitar a la SCJN recurso de inconstitucionalidad al blindaje de García Cabeza de Vaca

El mandatario estatal señaló que durante el desahogo de pruebas, de la sección instructora, la UIF relató hechos que no tiene nada que ver con su caso y que en su oportunidad responderá puntualmente a cada una de las acusaciones que se le hacen, probando su absoluta inocencia.

Asimismo, expresó que las autoridades federales lesionaron sus Derechos Humanos a la Privacidad y a la Presunción de Inocencia, y se desatendieron diversas leyes que protegen la intimidad de sus datos personales y la secrecía de la investigación, debido a que el gobernador en ese momento no había tenido acceso a su expediente en el que la FGR lo acusa presuntamente de lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

Aclaró también que sí solicitó y recibió un préstamo de una institución financiera pública, la cual, según la UIF tiene relación con una organización criminal, pero subrayó el mandatario que no estaba enterado de ello y negó tener responsabilidad en este hecho.

“En lo referente a ese préstamo, acudí como cualquier persona a solicitar financiamiento a una institución que presta servicios al público y no me correspondía verificar la licitud y origen de los recursos materia del préstamo, esa era una obligación de las autoridades”, explicó el gobernador.

Mensaje a la opinión pública. pic.twitter.com/NLTvn8P4Md — Fco. Cabeza de Vaca (@fgcabezadevaca) March 26, 2021 En relación a la carta a la opinión pública que hoy compartí, les presento estas fotografías para comparar lo mostrado por el titular de la UIF ante diputados del Congreso de la Unión, contra las imágenes reales del Centro Integral de Justicia para las Mujeres, en funcionamiento. pic.twitter.com/44OcAo1zHf — Fco. Cabeza de Vaca (@fgcabezadevaca) March 26, 2021

“Esa operación fue absolutamente lícita y el crédito fue cubierto, como se reconoce en las propias diapositivas que se presentaron en esa audiencia”, dijo Francisco García.

También negó que haya malos manejos en las obras públicas del estado de Tamaulipas, como lo aseguró la UIF.

Política UIF denuncia a García Cabeza de Vaca por compra de apartamentos con recursos ilícitos

En referencia a una cárcel construida en su estado que se dijo incompleta, apuntó que “la obra sí se llevó a cabo, el Centro se edificó y ésta operando plenamente; la fotografía presentada en la diapositiva corresponde a una fecha desactualizada”, puntualizó.

Con respecto al resto de las obras mencionadas en la audiencia, afirmó que es público y notorio que esas obras existen, “se contrataron y ejecutaron de acuerdo a las normas aplicables”, indicó.

“Es preciso subrayar que la UIF no tiene la facultad de supervisar las obras publicas de las entidades federativas”, acotó.

Manifestó que no tiene propiedades a nombre de terceros y solo es dueño de lo que ha declarado en sus declaraciones patrimoniales y las propiedades de él y su familia fueron adquiridas a través de su trabajo lícito.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

“Sólo soy propietario de los bienes muebles e inmuebles que aparecen en mis declaraciones patrimoniales, y no tengo relación alguna con aquellos que fueron mencionados y que no aparecen en la mismas”, puntualizó.

Finalmente dijo a la sociedad de Tamaulipas que, acreditará cabalmente su inocencia.