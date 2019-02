Gobernadores priistas cierran filas sobre la Guardia Nacional

Gobernadores emanados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) adelantaron que, previo a su discusión, respaldan la creación de la Guardia Nacional que impulsa el nuevo gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador.

Después de una reunión con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el Gabinete de Seguridad y el Consejo Jurídico, los gobernadores priistas sostuvieron una reunieron en el café La Habana de la Ciudad de México, en donde coincidieron en acompañar el predictamen por el que se crea la Guardia Nacional, ya que manifestaron es necesaria debido a los niveles de inseguridad que se vive dentro del territorio nacional.

A la salida, el gobernador de Oaxaca, José Murat afirmó que el mando de la Guardia Nacional no le preocupa, ya que a la cabeza de las Fuerzas Armadas se encuentra el Presidente de la República y éste es civil.

En su intervención, el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme sostuvo que por su parte, acompañarán el dictamen sea con mando civil o de las fuerzas armadas, pues comentó que en su entidad federativa no se han presentado anomalías por el actuar de éstas en labores de seguridad pública.

Incluso, mencionó, han ayudado a disminuir los índices de inseguridad dentro del Estado de Coahuila.

Por su parte, los gobernadores del Estado de México y de Sinaloa, Alfredo del Mazo y Quirino Ordaz también aprovecharon para manifestar su acompañamiento.

A la reunión también acudieron los gobernadores de San Luis Potosí, Manuel Carrera; de Guerrero, Héctor Astudillo; de Campeche, Alejandro Moreno; de Colima; de Tlaxcala, Marco Antonio Mena; y de Zacatecas, Alejandro Tello.

Los gobernadores priistas faltantes a esta reunión fueron los de Hidalgo y Sonora, Omar Fayad y Claudia Pavlovich, respectivamente. El primeo por cumpli un compromiso en el Senado de la República, mientras que la segunda por encontrarse fuera del territorio nacional.

PAN en contra de minuta de Guardia Nacional

El grupo parlamentario del PAN en el Senado advierte que la minuta de la guardia nacional no pasara en comisiones si no se cambian en su totalidad y se resguardan los derechos humanos, y se regule la actuación de las fuerzas armadas en materia de seguridad publica.

En conferencia de prensa el líder de los panistas Mauricio Kuri señala que han tenido coincidencias con partidos de oposición como el PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, en que la guardia nacional debe estar sujeta a mando militar, por lo que propondrán una guardia regulada a través de una ley federal y no tocar la constitución.

El grupo parlamentario negó que reciban línea de los gobernadores panistas, recordando que en este asunto no esta en juego una elección sino una generación.

En este sentido, la senadora, Xochitl Galvez del PAN denuncio que el parlamento abierto al que se convoco fue solo una simulación ya que no se tomo en cuenta ninguna propuesta de la sociedad civil, por lo que sostuvo que en estos no es posible aprobar la minuta de reforma no estamos en contra de una guardia nacional, pero no una como la que se presenta.

Los panistas se pronunciaron por que la guardia nacional no este sujeta a jurisdicción militar, que se respete el pacto federal, reconoceré la actuación temporal de las fuerzas armadas en materia de seguridad publica.

Sobre todo, pidieron que la guardia nacional este sujeta a control parlamentario que comparezca ante el senado, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.