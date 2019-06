Gobierno de México se enfocará en cumplir compromisos con EU: Ebrard

El gobierno de México se enfocará en cumplir los compromisos a los que llegó con Estados Unidos en la mesa de negociación la semana pasada, para evitar cualquier retraso en la ratificación del nuevo tratado de libre comercio, indicó el canciller Marcelo Ebrard.

El funcionario destacó que la prioridad para el gobierno es la ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), por lo que cumplirán todo lo dicho en la mesa.

“No quisiéramos entrar a diferendo comercial con Estados Unidos porque eso afectará a la economía. El daño sería exponencial y el TMEC podría tener dificultad para salir adelante”, añadió durante su participación en la Reunión Nacional de Consejeros Regionales de BBVA.

Por otra parte, Ebrard subrayó que las medidas que el gobierno federal está tomando para regularizar el paso en la frontera sur de México no son coercitivas, tienen la intención de tener un flujo ordenado y evitar un conflicto comercial con Estados Unidos.

"Frontera es muy porosa"

"No estamos proponiendo una línea coercitiva, lo que estamos diciendo es que el flujo migratorio sea ordenado, regularizado y sistemático, y es lo que tenemos que hacer, tenemos que intentarlo porque si no vamos a tener un conflicto comercial o de mayor envergadura con Estados Unidos”, dijo el funcionario.

Ebrard reconoció que durante muchos años no se le prestó atención al sur del país, incluida la frontera, por lo que el reciente conflicto con Estados Unidos por el tema migratorio va a acelerar la atención a esa región y un empeño institucional equiparable con la frontera norte.

“En el sur no tenemos mucha capacidad regulatoria. Se dice coloquialmente que nuestra frontera es muy porosa, por no decir que no tenemos frontera. Tenemos un millón y medio de flujo de migrantes que no sabemos ni como se llaman y eso ya es un problema de seguridad para México”, comentó.

El canciller agregó que se está impulsando un proyecto con enfoque regional porque son varios países los que deben participar en atender este fenómeno.

"A Panamá llegan muchos de Cuba o Haití, a Brasil desde África, vamos a organizar un sistema de gestión migratoria entre países con un sistema regionalizado, porque si no lo hacemos esto que vivimos ahora será permanente”, indicó.