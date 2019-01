Senadores acuerdan trabajar en paralelo minuta Guardia Nacional y leyes reglamentarias

Avanzan Morena, PRI, PAN y PRD en el Senado de la República para legislar la minuta de Guardia Nacional acompañada de su Ley Orgánica, para que quede claro la división de Poderes, federalismo y el marco jurídico, coinciden Ricardo Monreal, Manuel Añorve y Miguel Ángel Mancera.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, destacó que se aceptó transitar por la vía de leyes reglamentarias, aunque por técnica constitucional primero la Guardia Nacional y luego las secundarias. Explicó que la reunión tuvo como propósito fijar las bases y las reglas para la discusión de la Guardia Nacional y avanzar. “Estamos dispuestos a revisar las leyes reglamentarias, inmediatamente después de que se apruebe la reforma constitucional’’, refrendó.

“De todos los grupos parlamentarios una voluntad política de abordarlo, no de aprobarlo. No podemos lanzar las campanas al vuelo. Hay opiniones encontradas, hay quienes están en contra de la Guardia Nacional y nosotros no recriminamos ni descalificamos a quienes argumentan en contra’’. Sin embargo, Monreal Ávila confió en que se imponga la razón y la necesidad de tener u instrumento jurídico que le permita al Presidente de la República enfrentar con éxito este flagelo tan grave de inseguridad pública.

“Démosle la confianza al Ejecutivo federal: crear este instrumento jurídico con la participación temporal del Ejército y la Marina en auxilio de la seguridad pública, porque así está diseñado y en Morena nosotros queremos otorgarle al Presidente de la República el beneficio de la duda, mal haríamos si no’’.

En su oportunidad, Miguel Ángel Mancera coincidió que “todos estamos de acuerdo en que no vamos a ser un obstáculo para que el Presidente de la República pueda tener su estrategia de seguridad, simplemente dotar de fuerza al marco constitucional, ese fue el planteamiento’’.

“Todos los grupos parlamentarios nos mostramos en disposición de poder participar en este diálogo, de tener intercambio de opiniones y la importancia y urgencia de conocer la Ley Orgánica que rija la Guardia Nacional’’, dijo.



Nosotros, añadió, estamos hablando de la Ley Orgánica para conocer cuál es la relación de la Guardia Nacional con los estados y municipios, los tipos de delitos, los supuestos en los que puede intervenir y cuáles serían las formas de comunicar o de rendir reportes, porque hasta ahorita no hay absolutamente ningún conocimiento más allá de las estructuras.

“Yo no veo mal el transitorio –cuarto- que pueda marcar el hecho de que en tanto se tenga completa la estructura operen las fuerzas armadas’’.

Mancera agregó que también serán fijadas las fechas de comparecencia de los Secretarios de Defensa Nacional, Marina y Seguridad, Luis Cresencio Sandoval, José Rafael Ojeda y Alfonso Durazo, respectivamente.

Por último, el priista Manuel Añorve dijo que sin Ley Orgánica sería muy difícil transitar la Guardia Nacional, porque se necesita de un marco jurídico con funciones específicas y los alcances. Y existe en este momento consenso por parte de los grupos parlamentarios.

“Vamos analizar y a dictaminar lo que sea importante para el país. Entendemos que requiere el Ejecutivo federal un instrumento, pero vamos analizar cada uno de los temas’’.

Por procedimiento, añadió, primero sería la reforma constitucional pero no limita el acuerdo político en las comisiones respectiva, que se tenga la Ley Orgánica, porque se puede hacer en paralelo.