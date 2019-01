Guardia Nacional, mal necesario por corrupción en policías locales: Solalinde

Irapuato, Gto.- El sacerdote y activista Alejandro Solalinde Guerra, director del albergue Hermanos del Camino, aseguró que la Guardia Nacional es un mal necesario, pues las policías municipales y estatales están corrompidas por el crimen organizado.

La Guardia Nacional no es lo que quisiéramos, es un mal necesario, porque los regímenes anteriores del PAN y del PRI, pero sobre todo del PAN, no supieron construir una verdadera policía preparada, ellos sí militarizaron México, pues desde un principio tuvieron la oportunidad de hacer una policía competente, capacitada, equipada, dotada de una concepción de derechos humanos y no lo hicieron.

Durante su visita a Irapuato, el padre Alejandro Solalinde dijo que si bien desde el sexenio de Ernesto Zedillo las policías municipales se fueron corrompiendo, fue hasta el sexenio de Felipe Calderón donde fueron captadas por la delincuencia y donde incluso funcionarios de seguridad estuvieron inmiscuidos con la delincuencia cuando.

Solalinde Guerra señaló a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón como uno de los artífices de lo que llamó "los años perdidos en seguridad para México y fe los que hoy vemos sus efectos".

"Este hombre pudo, si hubiera querido, haber preparado unas buenas corporaciones policíacas, yo fui testigo y se lo fui a echar en su cara, en su oficina, en su búnker que él estaba metido en el secuestro de migrantes, que estaba inmiscuida la Policía Federal y dirigiendo secuestros de migrantes, no lo hicieron y ahora estamos contra reloj, porque tenemos un narcoestado que nos han heredado".

"Ahorita en el país lo más sano, lo menos implicado en el narcotráfico son las Fuerzas Armadas, por eso lo siento, no hay de otra tenemos que partir de una Guardia Nacional con una base de fuerzas armadas, para ahora sí ir logrando unas corporaciones policíacas con un perfil civil y llegará el momento en que el Ejército de repliegue a sus cuarteles, pero mientras no hay de otra: o aceptamos esto o va a seguir creciendo la delincuencia que ha infiltrado prácticamente a todas las instituciones de México".