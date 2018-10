Impugnaremos: Barbosa afirma que habrá segunda elección en Puebla

Miguel Barbosa Huerta, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia a la gubernatura de Puebla, aseguró que la resolución del Tribunal Electoral del Estado respecto a la elección de gobernador es un mero trámite, pues era de esperarse que validaran el proceso.

En ese sentido, aseguró que está listo para presentar una impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, apenas se haga la notificación oficial por parte el órgano estatal.

Política Martha Erika Alonso llama al diálogo y dejar atrás las diferencias partidistas

“Para mí no es sorpresa, yo sabía que el tribunal iba a resolver en ese sentido entonces para mí era un trámite, lo he dicho y lo he declarado en múltiples ocasiones”, pronunció.

Recordó que desde el primero de julio advirtió sobre todas las irregularidades, que sólo desde el control absoluto que tiene el morenovallismo sobre los órganos electorales se pudieron llevar a cabo de una manera tan cínica.

Miguel Barbosa Informó que tiene cuatro días naturales para hacer la impugnación, pero dependerá del momento en que le hagan la notificación formal para que empiece a correr el tiempo.

“Yo estoy cierto que se va a anular por todas las irregularidades que están ahí acumuladas en el proceso electoral, se rompió la cadena de custodia, se rompió el principio de certeza, todas las condiciones que rodearon la elección, la intervención del gobierno del estado en el proceso electoral, muchas cosas”, subrayó.

Explicó que la impugnación contiene un compilado de todas las irregularidades ya planteadas y que se acreditan en el recuento que se hizo la última semana de septiembre, donde quedó a la vista que el 80 por ciento de los paquetes ya estaban abiertos con un conjunto de irregularidades enormes.

Todo está agregado a un expediente y se va a resumir en la impugnación que se va a presentar a partir de los cuatro días siguientes que le notifiquen formalmente la resolución del tribunal estatal.

“Yo estoy tranquilo, yo creo en las instituciones, yo creo en la aplicación de la ley y porque creo en la aplicación de la ley es porque creo que se tiene que hacer justicia”, destacó.