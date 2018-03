INE no organizará debates en intercampañas, aclara Córdova

Luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobara la realización de debates en intercampañas entre aspirantes a candidaturas, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, aseveró que la autoridad electoral no organizará debates en este periodo, y la asistencia a éstos es responsabilidad de los políticos.



“El INE no es organizador de debates en intercampañas, incluso la decisión que en su momento tomó el INE fue discutida, no generó un consenso unánime, estamos hablando de un tema de un periodo que seguramente más adelante requerida una revisión, que son las intercampañas, que se hagan los debates que se quieran y quien quiera ir que vaya”, dijo en entrevista a medios durante el seminario “Construcción de la democracia paritaria en Internet”.

Córdova Vianello aseguró que el INE acata sin problemas la sentencia del Tribunal, y recordó que realizará tres debates durante campañas: el primero el 22 de abril en la Ciudad de México, el segundo el 20 de mayo en Tijuana y el tercero el 12 de junio en Mérida.

Sobre cuáles son las reglas que deben de seguir en los debates, el consejero presidente dijo que en intercampañas hay tres reglas para los aspirantes a candidaturas: no pueden aparecer los precandidatos en los spots de los partidos, no pueden realizarse actos de proselitismo como mítines, asambleas, marchas, y que no se puede hacer un llamado al voto a favor o en contra de un candidato.

Si durante los debates se rompen estas reglas hay la posibilidad de acudir al INE a presentar una queja o denuncia para determinar si en realidad es un acto anticipado de campaña.

“No voy a comentar sobre lo que va a pasar porque eventualmente si hay una frontera, efectivamente, si esa frontera se traspasa seguramente llegarán quejas al Instituto y en ese caso el Instituto tendrá ocasión para pronunciarse”, finalizó.