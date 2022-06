INE ordena retirar propaganda electoral de Morena por "calumniar" al PRI y MC

Por utilizar frases como "la historia los recordara como traidores a México", la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó retirar dos spots de Morena por difamar a Movimiento Ciudadano (MC) y al PRI.

Por unanimidad, los consejeros Claudia Zavala, Adriana Favela y Ciro Murayama, integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias, concedieron las medidas cautelares solicitadas por ambos institutos políticos.

Durante la Sesión Extraordinaria Especial señalaron que la frase utilizada por Morena, en sus promocionales de radio y televisión podían incitar al odio, rencor, además de provocar confusión en los ciudadanos, de acuerdo con el análisis que se hizo desde el INE.

Además, consideraron que el fragmento donde se les acusa de ser "traidores a México" hace alusión a la manera en que los legisladores de Morena llamaron a sus pares de la oposición que votaron en contra de la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, esto en agravio de su imagen.

La Comisión de Quejas y Denuncias consideró así que las expresiones denunciadas no están amparadas en la libertad de expresión y en cambio ponían en riesgo la integridad de los integrantes de MC y el PRI.

"Su contenido no versa sobre un debate o confrontación ideológica, técnica o sobre aspectos jurídicos en torno a la viabilidad o no de cierta propuesta legislativa, sino a la imputación directa de un delito a personas legisladoras pertenecientes a los partidos de oposición que, como parte de sus atribuciones, votaron en contra de una propuesta legislativa y que, posteriormente, se realizó un llamado a la ciudadanía para que los identifique como traidores a México, lo cual, en apariencia del buen derecho, no está amparado en el derecho a la libertad de expresión", detalló.









