INE sanciona con 673 mdp a partidos políticos por irregularidades en 2021

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó sancionar con 673 millones 353 mil pesos a partidos políticos nacionales y locales, por irregularidades encontradas en sus informes anuales de los ingresos y gastos durante el ejercicio fiscal de 2021.

Durante la sesión ordinaria de este martes, el consejero y presidente de la Comisión de Fiscalización del INE, Jaime Rivera, expuso que el 65 por ciento de las infracciones corresponden a egresos no comprobados, a gastos sin objeto partidista, a registro extemporáneo de operaciones, errores de contabilidad, a recursos no designados para actividades específicas y egresos no reportados.

En el informe que entregó al Consejo General, la Comisión de Fiscalización encontró que tras la revisión de los 718 informes entregados por los más de 80 partidos políticos en todo el país, Morena fue el instituto que presentó más irregularidades −que se tradujeron en multas por más de 300 millones de pesos− en el período señalado, seguido del PT, PRI, PAN y Partido Verde.

En su conjunto, expuso el consejero Rivera, los partidos ejercieron 27 mil 662 millones de pesos, pero sólo reportaron ingresos por 25 mil 686 millones, lo que dejó sin declarar poco más de mil 976 millones de pesos.

Al respecto, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, destacó que con las sanciones el órgano a su cargo demuestra que sus tareas van más allá de la organización de comicios y que su importancia para la democracia y rendición de cuentas es esencial, toda vez que los recursos obtenidos por las multas impuestas regresan a la Tesorería federal para ser invertidas en ciencia y tecnología.

“Somos una pieza fundamental en el mecanismo de rendición de cuentas de nuestro sistema democrático y, por supuesto, un engranaje importantísimo, junto con otros con los que dispone el Estado mexicano, en el combate a la corrupción”, aseveró el consejero presidente Lorenzo Córdova.

Por otro lado, pese a ser el partido con más irregularidades, el representante morenista ante el INE, Eurípides Flores, aseguró que su instituto acreditó cada peso recibido y gastado durante el año pasado, por lo que acusó que la la fiscalización de los recursos se convirtió en un arma contra de Morena.

Cuestionó que el organismo electoral actúa de forma insidiosa en contra de proveedores, militantes y trabajadores de Morena, además de existir una constante modificación de criterios para juzgar y sancionar los gastos que realizan los partidos, lo que ha evitado que haya certeza en las reglas de fiscalización.

“Esto se ha ocupado para, ya de manera sistemática, tratar de dar un zarpazo al presupuesto de Morena a través de esta fiscalización. Hay que recordar nada más hace unos meses que este Consejo General intentó poner una multa millonaria de más de 300 millones de pesos a este partido político, por su gasto en 2020 (...) determinación que al final no se sostuvo en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”, acusó.

Para evitar eso, dijo, su partido propone que se elimine el financiamiento excesivo que hay hacia los partidos políticos y en el caso de la fiscalización que existan reglas claras para que los partidos sepan cuándo, dónde y en qué gastar.