Ataque al INE es 'cuestión de moda': Lorenzo Córdova

“Cuestión de moda”, así calificó Lorenzo Córdova, el ataque contra el Instituto Nacional Electoral (INE), desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL).

“México es un país en el que cabemos todas y todos y por lo tanto todas y todos tenemos derecho a manifestarnos, celebró que las manifestaciones de la pluralidad se expresen”, sostuvo el presidente del INE.

Te puede interesar: Morena va por "transformar" al INE tras presentar dictamen de reforma electoral

Córdova Vianello aseguró que los que han descalificado al INE y quienes lo integran, es parte de una estrategia que no es exclusiva en México, "lo vimos en Brasil, lo vimos en Estados Unidos, para minar la institucionalidad democrática. Yo creo que en el fondo lo que molesta es la autonomía y molesta los órganos de control, en los tiempos en que México y en muchos otros lados del mundo, estamos viviendo un proceso de centralización de poder“, agregó.

Desde la FIL Guadalajara, donde el INE está realizando actividades de difusión y discusión de la cultura democrática explicó que “son expresiones de una molestia con una persona determinada ni del presidente, he intentado hablar con él en varias ocasiones para explicarle cómo funciona el sistema electoral, porque a veces parece que no se entiende”.

Insistió en que la aspiración de toda oposición es que haya alternancia y por parte del gobierno que no haya, “pero lo que ha valido la pena desde hace 30 años es que sea a través de los ciudadanos y no los gobiernos, quienes decidan quienes nos gobiernan”.

Sobre la reforma electoral que viene subrayó que si pasa o no pasa dependerá de la habilidad de los actores y si no llega a tener mayoría es que fracasó políticamente quien la está presentando.

Política “Plan B” de reforma electoral afectará funciones del INE, advierte el IECM

Considera que hay cosas que se le pueden mejorar al sistema electoral, “pero no se si sean los mejores tiempos, ya empezó para todo efecto práctico el proceso electoral, aunque la ley lo prohíba y viole la ley, hablamos de chocolates y pasarela de aspirantes, y por lo visto el respeto a la ley no es característica de nuestra actual clase política, pero yo no se si en este contexto valga cambiar las reglas del juego”, agregó Lorenzo Córdova.

Para terminar, el presidente del INE indicó que si deciden cambiarlas en estos tiempos, la última palabra la tendrán las legisladoras y legisladores.

Nota publicada originalmente en El Occidental