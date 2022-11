“Plan B” de reforma electoral afectará funciones del INE, advierte el IECM

Recortar y fusionar áreas del Instituto Nacional Electoral (INE) para reducir costos, y como “Plan B” en caso de no aprobarse la reforma electoral, tendrá efectos negativos en sus funciones como sobrecargas de trabajo y pérdida de personal especializado, advirtió Erika Estrada Ruíz, consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).

El IECM ya experimentó la reestructura, que la consejera Estrada consideró fue el experimento de Morena en el Congreso de la Ciudad de México para posteriormente aplicarlo al INE y posiblemente a los Órganos Públicos Locales (OPLEs), y este fue en detrimento de sus funciones.

“No es aconsejable desde mi opinión, yo ya lo estoy viviendo como autoridad electoral local y lo que estamos viendo es que estamos sobrecargando áreas que ya tenían unas funciones. Desafortunadamente tuvimos que prescindir de personal altamente capacitado y técnico que brindaba un servicio y además con el falso argumento de que esto va a generar un ahorro institucional, es un falso argumento porque a fin de cuenta las funciones se tienen que seguir realizando”, explicó.

El diputado Hamlet García Almaguer, de Morena, reconoció en entrevista con el Sol de México que recortar y fusionar áreas, como ocurrió con la autoridad electoral de la capital, es parte del “Plan B” y la primera fusión que perfilan es Capacitación con Organización.

El diputado minimizó la afectación y aseguró que se eficientará el trabajo.

“Hay que fusionar Capacitación y Organización, eso está claro, son funciones hermanas, no se afecta en nada el servicio público, al contrario, sería más eficiente que esté bajo el mismo mando quien capacite y quien organice la jornada”, señaló.

Capacitación y Organización no son las únicas áreas que podrían fusionarse o recortarse, pues García Almaguer dijo que continúan con el análisis de la posible reestructura del INE, que además contempla eliminar la renta de módulos donde se expiden las credenciales de elector para trasladarlo a escuelas públicas; “vamos a ser muy profesionales en este análisis sobre las áreas que tienen oportunidad de recorte”, sentenció.

La consejera del IECM sostuvo que si podría haber mejoras en el trabajo que hace el INE pero no modificando su estructura en aras de la austeridad que, aseguró, no tendrá una reducción presupuestal como la que se presume, el mismo García Almaguer no brindó una cantidad estimada de cuál sería el ahorro asegurando que aún no terminan el análisis, sin embargo, Ignacio Mier, coordinador de la bancada de Morena, estimó que serían 3 mil millones.

“Si hay cosas que podríamos estar perfeccionado pero me parece que estas ocurrencias que vienen desde afuera para fusionar áreas simplemente responden al interés de ahorro que no significa que impacte a nivel nacional, pero que si merma muchísimo en el ejercicio de derechos, cada peso que nosotros invertimos en democracia me parece que es un peso bien invertido”, dijo.