Inician hoy Audiencias Públicas para conformar la Guardia Nacional

Ante la polémica que se ha generando en torno a su conformación, este martes arrancan de manera formal las mesas de trabajo para las Audiencias Públicas con miras a la conformación de la Guardia Nacional en la Cámara de Diputados.

A las 11:30 de la mañana, se inaugurará la mesa 1 con el tema “seguridad ciudadana en los estados”, misma que será moderada por los morenistas, el diputado Mario Delgado y el senador, Ricardo Monreal, entre otros legisladores.

De acuerdo con el programa están convocados al menos 15 gobernadores de los estados del país, donde podrán intervenir en rondas de 10 minutos como máximo.

En la primer mesa, asistirán los gobernadores de Campeche, Rafael Moreno Cárdenas, quien también asiste como presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), así como Héctor Astudillo Flores, vicecoordinador de la Comisión de Seguridad y Justicia de la Conago.

Además, estarán presentes José Ignacio Peralta Sanchez, gobernador de Colima; por Oaxaca, Alejandro Murat, así como Miguel Riquelme, de Coahuila, Mauricio Vila de Yucatan y Francisco Dominguez, gobernador de Querétaro.

En tanto, en la segunda mesa se abordará el tema del “Federalismo y la Guardia Nacional”, donde se contempla la participación de Miguel Ángel Mancera, senador por el PRD; Xóchitl Galvez del PAN y Rubén Moreira del PRI, entre otros.

En la pasarela, estarán presentes los gobernadores de Michoacán, Hidalgo, Jalisco, Zacatecas, Tamaulipas, Chihuahua, Veracruz y Durango.

Se tiene previsto que al término de cada mesa se den intercambios de opiniones entre los diputados y senadores que estarán convocados y se emitan las conclusiones pertinentes.

Las mesas, mismas que están contempladas que concluyan hasta el próximo sábado, tienen como objetivo el despejar las dudas en torno a su función, ya que a pesar de que se ha emitido la convocatoria, no cuenta con la aprobación del Congreso de la Unión.

Para el miércoles están convocados los presidentes municipales y alcaldes del país en una mesa que está denominada “Estrategias Municipales para la Seguridad”.

Debido al problemática, abordarán el tema de “Los municipios ante la problemática de la inseguridad”, los alcaldes de los municipios más peligros del país, donde destacan Ecatepec, Acapulco, Reynosa, Tijuana, entre otros.

Para el jueves, las mesas estarán centradas en los “Derechos Humanos y la Guardia Nacional” y la “Seguridad Humana y Guardia Nacional”, además de la proyección de un documental: “Hasta los dientes”, misma que será comentada por las diputadas Martha Tagle, Tatiana Clouthier, entre otros personajes.

El viernes se tocarán los temas sobre la “Seguridad, construcción de la Paz y Guardia Nacional” y “La Seguridad y la Guardia Nacional”, mientras que el sábado, se abordará el tema de la “Seguridad Humana y la Guardia Nacional”.

Al término de las mesas, se cerrarán las Audiencias Públicas, donde se ofrecerán las conclusiones.

El proyecto más importante para combatir la inseguridad que se vive en el país esta en riesgo ya que no hay claridad en la conformación de la Guardia Nacional, a la que especialistas y activistas sociales no ven que pueda concretarse por la falta de consenso político, pero sobre todo por que no hay un proyecto claro.