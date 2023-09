Jaime Maussan pide que fenómeno OVNI sea considerado un “tema de la humanidad”

Jaime Maussan, director de Tercer Milenio, señaló que el fenómeno de los Objetos Voladores No Identificados (OVNI) debe ser considerado como “un tema de la humanidad, un tema que debe unirnos y no separarnos, y no un tema de un partido político”.

Al participar en la audiencia pública denominada Regulación de los Fenómenos Anómalos No Identificados, que se realiza en la Cámara de Diputados, el especialista en avistamientos calificó este encuentro de “histórico” y un “parteaguas en la historia de México”.

Maussan Flota dijo que resulta trascendental reconocer estos fenómenos en México, pero sobre todo “convertir a nuestro país en uno de los primeros en el mundo en aceptar la presencia de los no humanos en nuestro planeta”.

“Es inevitable, tarde o temprano lo tendremos que hacer”, subrayó el periodista.

En ese mismo tenor, especialistas en el fenómeno de los Objetos Voladores No Identificados (OVNI) formalizaron su petición a senadores y diputados federales de redactar y promulgar leyes que reconozcan que el espacio aéreo de México está siendo vulnerado por “objetos de origen desconocido”.

Jaime Maussan, expuso a los legisladores la importancia de incluir este tema en la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano, ya que el país “se convertirá en la primera nación en el mundo en aceptar la presencia de los no-humanos en el planeta”.

En la audiencia pública también participaron Abdrea Pérez Simondini, directora de Estudio del Fenómeno Ovni de la República Argentina; Rony Tadeu Vernet, del Centro Brasileño de Investigaciones Físicas; Jois Mantilla, periodista e investigador de Otromundo Comunicaciones, y José de Jesús Zalce Benítez, especialista en Ciencias Forenses.