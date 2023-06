La identificación digital, un reto para modernizar al INE

El Instituto Nacional Electoral (INE) ha planteado desde hace al menos cinco años implementar la identificación digital a través de una credencial del elector electrónica, pero hasta el momento el proyecto no se ha concretado, sin embargo, con la nueva conformación del INE el proyecto podría retomarse y así afrontar el reto de la modernización del principal medio de identificación en México.

Arturo Castillo Loza, consejero del INE, dijo en entrevista con El Sol de México que el Instituto opera en la actualidad como en los años 90, pues hace un uso limitado de las nuevas tecnologías, por lo que se pronunció por implementar el proyecto de la identificación digital, así como aumentar el uso de las urnas electrónicas.

“Creo que podemos transitar a un uso más generalizado de nuevas tecnologías para hacer que nuestra democracia sea más eficiente, te pongo tres ejemplos en donde podemos enfocar (...) las nuevas tecnologías: uno podría ser transitar hacia la identificación digital, solamente el ahorro en materiales sería enorme; la otra sería transitar hacia un voto electrónico más generalizado; y la tercera podría ser también buscar mecanismos de capacitación por la vía digital”, indicó.

Si bien no se plantea sustituir la credencial de elector tradicional por la identificación digital, dijo en 2019 Rene Miranda Jaimes, director en ese entonces del Registro Federal de Electores del INE, a este diario, pues se contempla como una alternativa para los ciudadanos que deseen tener un mecanismo de identificación digital, la impresión de las credenciales representa un gasto importante para el árbitro electoral.

De acuerdo con información compartida por Lorenzo Córdova, ex consejero presidente del INE, a diputados durante una comparecencia en San Lázaro en 2021, el costo por imprimir credenciales ascendió a 3 mil 719 millones de pesos durante 2021, cifra que representó el 28. 4 por ciento del presupuesto base del Instituto.

Empresas como Tu Identidad, que se especializa en validación biométrica, también se han pronunciado sobre la importancia de modernizar la credencial de elector e incluso ir más allá para que a través de datos biométricos los ciudadanos puedan votar a través de su celular.

Ricardo Robledo, director general de Tu Identidad, expresó en un comunicado de prensa que la biometría facial es cada vez más recurrida por instituciones bancarias y el ámbito electoral no tendría que ser la excepción, tomando en cuenta que requiere una implementación cuidadosa.

“Sin lugar a dudas la biometría facial se está convirtiendo cada vez más en un método estándar para identificarse, ya que las personas la utilizan en su teléfono para poder desbloquearlo, para acceder a su app bancaria, la requieres para hacer un depósito o una transferencia; por ello, es una herramienta que se puede emplear en otros ámbitos como el electoral de forma muy cuidadosa”, dijo.

No sólo es necesaria la voluntad para impulsar un proyecto de estas características sino evaluar las implicaciones jurídicas y técnicas para emprenderla, dijo Miranda Jaimes , pues de dicho análisis se desprenderá si es necesario modificar alguna ley en materia de protección de datos personales o simplemente que el INE emita lineamientos para su implementación.