La Mañanera vista por Reyes Razo | "El tiempo de mi Presidencia tiene límite"

Le sulfura, le repugna que al avión presidencial le hayan impuesto el nombre del Generalísimo José María Morelos y Pavón. "Flaco favor le hicieron -estalla el Presidente Andrés Manuel López Obrador- a él que eligió ser Siervo de la Nación".

Se subastarán la nave presidencial. TP01. Su matrícula. Y una flotilla de finos, cómodos aviones y bien equipados aviones y helicópteros. Escuadrillas estratégicas entregadas al Estado Mayor Presidencial.

"Al ver tantos, tan elegantes y cómodos aparatos -reflexionó el Presidente López Obrador- salta a la vista la existencia de dos países; dos mundos. El del pueblo. El de los gobernantes. Dos esferas. El universo de los que no tienen ni siquiera para lo básico. Y el de los que manejan los dineros del pueblo. Es oportuno recordar que a la autoridad toca distribuir los dineros del pueblo. Los presupuestos los organiza el pueblo. No se puede gastar sin ton ni son."

Ayer el Presidente atestiguó el anuncio. "Avión Presidencial y flotilla a la venta". Lo que se obtenga se destinará a adquirir tomógrafos, equipos de Rayos Equis, laboratorios. Dinero para la Salud de los mexicanos.

Se exhiben los aparatos. El Presidente señala:

"Los usaban funcionarios de elevado rango... Para ir a jugar golf... "

Juicio que llama a risa. Días atrás criticó:

"Presidentes municipales hubo que al cumplir su trabajo la emprendían a la Ciudad de México. Ansiaban comprar una casa. Enorme, gigantesca. En las Lomas de Chapultepec. Se juzgaban: 'Ya me colé. Ya llegué'. Y hasta aprendían a jugar golf..."

Ridiculizaba así a arribistas. A ambiciosos. A voraces.

Foto: Alejandro Aguilar | El Sol de México

Este martes López Obrador divulgó su cuidado, respeto y trato del tiempo.

"Llevo una cuenta puntual. Sé que el tiempo de mi Presidencia tiene límite. No se prolongará ni un minuto. Y como no hay, ni habrá reelección me retiraré entonces de la política.

Me despediré de la política. No encarnaré un 'maximato'. No me transformaré en 'el hombre del poder detrás del trono'. No quiero ser visto cacique. Tampoco caudillo. Jamás buscaré ser candidato a un cargo. Ni aceptaré ser consejero. Y menos asesor.

Seré dueño de mi tiempo. Lo destinaré a la realización de un anhelo que abrigo desde hace mucho tiempo. Escribir una obra profunda, bien investigada sobre el conservadurismo. Orígenes. Efectos. Historia. Obra muy seria. Así será.

No me urge publicarla. Tengo tiempo para cuidar la edición. Revisar mi texto. No me corre prisa. Utilizaré mi tiempo como mejor me convenga".

Foto: Ernesto Muñoz | El Sol de México

Continúa. "Sabedor de los límites de mi tiempo en la Presidencia de la República me propongo no dejar obras a medias. No incurriré en errores de antecesores que entregaron ruinas. Transformaron en chatarra miles de toneladas de acero y ladrillos. Tampoco ejecutaré obras que requieran de los años de otra administración. Eso marcó la administración anterior. El aeropuerto de Texcoco conocería fin n 2025.

Veo con preocupación como pasa el tiempo. Decidí que, si no logró este año iniciar la construcción de las obras del Tren Maya, cancelaré el proyecto. Ya no habrá tiempo. Y todo depende de mi estado de salud. De mis condiciones de vida. De cómo me trate el tiempo”.

