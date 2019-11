La Mañanera vista por Reyes Razo | "Hoy es mi cumpleaños"

"Hoy es mi cumpleaños. Tengo 66. Nací en 1953. Y me gusta la canción de Ana Belén. ¿Quieren -preguntó entre juguetón y audaz Presidente Andrés Manuel López Obrador- que les diga quiénes son mis inspiraciones espirituales y políticas? ¡Entérense! Miguel Hidalgo quien nació en 1753. Y José Martí que vino al mundo en 1853. ¿Se dan cuenta? Hidalgo y Martí. ¡Me rayé!

Oscurita la mañana frente al portón del Palacio Nacional de la calle Moneda estallaron los "Sones de mariachi". Guitarras, violines, guitarrones, trompetas. Y mujeres aptas para el brillante zapateo. Olanes y amplias faldas al vuelo. "Y ya hubo "mañanitas. Es el "cumple" del Presidente.

Foto Daniel Galeana | El Sol de México

En los "Patios Marianos" del Palacio Nacional los reporteros aguardan. En grupo, a solas todos aguardan la hora esperada.

"¡Ánimo! -excita López Obrador. Se declara listo para el "diálogo circular" cotidiano. Así llama al encuentro matinal. Útil para los muchos, muchísimos que nos ven. Son cada vez más. Se enteran de viva voz. Saben qué hace el gobierno. Y yo hablo claro. No oculto nada. No uso columnas políticas para divulgar mi pensamiento. No oculto nada. Tengo la conciencia tranquila.

"Ya falta poco, muy poco para que se complete nuestro marco legal -yo ya lo llamo Nueva Constitución- sobre el que descansarán las bases jurídicas que normen la transformación de la vida pública dl país. Formidable trabajo legislativo. Cierra la puerta a los conservadores. Será muro infranqueable para las ambiciones de conservadores. Ellos sufren; no se resignan.

"Les azora que la Nueva Constitución les aleje de sus fuentes de corrupción, de saqueo, de pillaje. No se conciben derrotados. No se miran exhibidos. Racistas, corruptos, desleídos, soberbios, arrogantes, hipócritas. Tanto que cada domingo asisten al templo. ¡No volverán!

México ya no les pertenece. Se pensaron dueños de la nación. Aspiran regresar. Toco madera. Digo: Cruz, cruz, cruz...Que se vaya el Diablo y que venga Jesús...

Foto Daniel Galeana | El Sol de México

Tan de buen humor estuvo el día de su cumpleaños López Obrador, que se santiguó. Como un boxeador al dejar su esquina y dar con su rival en el centro del ring. Combatía. López Obrador calificó "fruta podrida" el universo de seguridad ciudadana que recibió el 1 de diciembre de 2018. Compadeció a sus adversarios. Alegó comprenderlos. Acusó a misteriosos que" de mera casualidad, el día que llega Evo Morales a México ocurre una revuelta de policías. ¡Alguien está detrás de todo esto!

López Obrador asegura que neoliberales, conservadores son racistas. "Conozco a un hombre de los que llamamos "preparado". Escribe y hasta se da aires de "hombre de izquierda". Se exhibe. Enseña el cobre. Escribió: "No tiene la culpa el indígena...sino el que lo hace compadre..."

"Hace años -evocó, recordó López Orador- cuando goberné esta ciudad, fui a la ceremonia de inauguración del monumento que donó a la capital el gobernador de Veracruz, Miguel Alemán Velasco.

Foto Daniel Galeana | El Sol de México

"Una cabeza Olmeca. Colocada en un cruce de Santa Fe. Alemán me invitó. Fui. A buena hora se congestionó el tránsito en ese cruce. Automovilistas apurados, irritados, impacientes aprisionaban el claxón. Concierto infernal. Cerca de mí se detuvo un automóvil lujoso. Una mujer -de esas que presumen alcurnia, aristocracia- bajó el vidrio de su ventanilla. Para gritarme: "Andrés Manuel... Eres un naco".

"Yo trabajaré hoy como todos los días. La seguridad me preocupa mucho. Me doy cuenta de que toca a todos buscar resolverla. Seguridad no la conseguirá un solo hombre. Tampoco todo un gabinete. Seguridad nos exige a todos. Todos debemos ocuparnos en alcanzarla.